Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 сентября 2025, 11:28 |
238
1

Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

21 сентября 2025, 11:28 |
238
1
Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями после матча шестого тура АПЛ, где «красные дьяволы» обыграли лондонский «Челси» (2:1).

– Поздравляю с победой. Вы многое пережили сегодня и в первые недели сезона. Насколько важно было преодолеть границу?

– Это было действительно важно, я думаю, мы этого заслуживали, но мы каждый раз усложняли себе жизнь. Я думаю, что мы начали игру очень хорошо, очень хорошо с точки зрения агрессии и того, чтобы давить на соперника и показать, что мы были рядом, даже чтобы привести с собой наших болельщиков.

Конечно, удаление вратаря очень помогло нам, но мы контролировали ситуацию. Мы забили два гола, и поскольку все шло хорошо, мы усложнили это изъятием. Второй тайм, я думаю, мы хорошо справились, но в конце концов последние 15 минут были для нас тяжелыми. Они забили гол, а потом мы вместе страдаем и сумели победить».

– Что характер игры говорит вам о желании игроков побеждать?

– Я думаю, что они это показывают, но мы также показываем, что когда все идет хорошо, мы устраиваем что-то, чтобы усложнить ситуацию. Но опять же, как мы начинаем игру с первым мячом, вторым мячом.

Я помню, когда мы забили первый гол, у нас было много ситуаций, три против одного, три против двух, вратарь за пределами штрафной в последней передаче – мы не были идеальными в этот момент. Это может помочь нам контролировать игру и выигрывать матчи. Но мы страдаем вместе, и это было хорошо. Если посмотреть на игру, мы заслуживаем победу.

– Бруно Фернандеш забил свой 100-й гол в своем 200-м матче в Премьер-лиге. Мы много говорим о нем. Даже на скамье запасных рядом с вами в конце матча он разжигает команду, и он разжигал болельщиков после того, как имел шанс в конце. Мы обсуждаем его позицию, но вы можете видеть его ценность для своей команды.

– Да, самое важное – это влияние, которое он имеет на команду. Иногда он не в лучшем положении, чтобы быть главным игроком в каждой игре, но суть, особенно капитана, состоит в том, чтобы быть лучшим игроком в любой ситуации, помогать команде быть лучше, и он это делает. Я думаю, что он может играть лучше, но каждый в нашей команде может играть лучше. Но это действительно важно. Вы можете менять позиции, вы можете давать команде разные вещи. У него много качеств возле штрафной, он много качеств развивает, и он заслуживает всей похвалы».

– Вы вчера говорили о менталитете. В последние 15 минут вы вместе страдали. Насколько важна ментальная сторона команды для достижения этой победы?

– Это действительно важно, потому что иногда у нас бывают моменты, когда мы испытываем неотложную потребность в результате, и эта команда много раз показывает, что мы имеем эту неотложность. Так что сегодня мы победили, но давайте забудем об этом сейчас. Приятно побеждать, но давайте забудем, что вместо этой неотложности нам нужно выиграть следующую игру. Это самое важное, потому что в большом клубе это не такое чувство. Сегодня действительно хорошая игра. Давайте чуть-чуть расслабимся и вернем эту неотложность. Нам нужно выиграть следующую, и это самое важное чувство, которое мы должны взять с собой на следующую неделю.

– Вы видели больше примеров борьбы и агрессии, о которых вы говорили вчера?

Я думаю, если попытаться вспомнить игру, то можно почувствовать это, особенно в начале, 11 на 11. Я не помню ни одной важной игры, которую мы совершили. Дело не в этом сейчас. Дело во втором мяче, первом мяче, агрессии, скорости. Даже исключение, но это было действительно агрессивно. Конечно, ему нужно лучше играть в тот момент в этом месте. Но мы показываем это сегодня, с самого начала игры, показываем, что очень, очень сильно хотели победить.

– Когда вы пришли сюда, уровень игры иногда колебался вверх и вниз. Сегодня было очень хорошо. Как вы гарантируете себе такую ​​игру против Брентфорда в следующую субботу?

– Это срочность, это чувство, что нам нужно победить. Потому что ситуация сейчас настолько сложна, что мы выходим на поле, и это ощущение, что нет двух или трех результатов, один. Давайте сделаем это. В конце концов мы можем это сделать или нет. Но это ощущение срочности, не касающееся тактических аспектов или способностей, ощущение, что мы переходим к следующей игре, нам нужно выиграть следующую игру, поэтому это единственный путь. Это начинается на следующей тренировке, а не на следующей игре, – сказал Аморим.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Удаление сыграло свою роль в матче против Ман Юнайтед»
Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча
Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Рубен Аморим Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21 сентября 2025, 08:03 3
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику

Георгий опубликовал пост в Instagram

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 18
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Футбол | 21.09.2025, 11:35
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Севилья: от королевы Лиги Европы до аутсайдера Ла Лиги
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Футбол | 20.09.2025, 14:34
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.09.2025, 11:00
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Це вилучення багато в чому і вирішило долю матчу
Ответить
-1
Популярные новости
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
20.09.2025, 04:40 6
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
20.09.2025, 12:19
Теннис
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем