Рубен АМОРИМ: «Победа над Челси? Конечно, удаление вратаря очень помогло»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями после матча шестого тура АПЛ, где «красные дьяволы» обыграли лондонский «Челси» (2:1).

– Поздравляю с победой. Вы многое пережили сегодня и в первые недели сезона. Насколько важно было преодолеть границу?

– Это было действительно важно, я думаю, мы этого заслуживали, но мы каждый раз усложняли себе жизнь. Я думаю, что мы начали игру очень хорошо, очень хорошо с точки зрения агрессии и того, чтобы давить на соперника и показать, что мы были рядом, даже чтобы привести с собой наших болельщиков.

Конечно, удаление вратаря очень помогло нам, но мы контролировали ситуацию. Мы забили два гола, и поскольку все шло хорошо, мы усложнили это изъятием. Второй тайм, я думаю, мы хорошо справились, но в конце концов последние 15 минут были для нас тяжелыми. Они забили гол, а потом мы вместе страдаем и сумели победить».

– Что характер игры говорит вам о желании игроков побеждать?

– Я думаю, что они это показывают, но мы также показываем, что когда все идет хорошо, мы устраиваем что-то, чтобы усложнить ситуацию. Но опять же, как мы начинаем игру с первым мячом, вторым мячом.

Я помню, когда мы забили первый гол, у нас было много ситуаций, три против одного, три против двух, вратарь за пределами штрафной в последней передаче – мы не были идеальными в этот момент. Это может помочь нам контролировать игру и выигрывать матчи. Но мы страдаем вместе, и это было хорошо. Если посмотреть на игру, мы заслуживаем победу.

– Бруно Фернандеш забил свой 100-й гол в своем 200-м матче в Премьер-лиге. Мы много говорим о нем. Даже на скамье запасных рядом с вами в конце матча он разжигает команду, и он разжигал болельщиков после того, как имел шанс в конце. Мы обсуждаем его позицию, но вы можете видеть его ценность для своей команды.

– Да, самое важное – это влияние, которое он имеет на команду. Иногда он не в лучшем положении, чтобы быть главным игроком в каждой игре, но суть, особенно капитана, состоит в том, чтобы быть лучшим игроком в любой ситуации, помогать команде быть лучше, и он это делает. Я думаю, что он может играть лучше, но каждый в нашей команде может играть лучше. Но это действительно важно. Вы можете менять позиции, вы можете давать команде разные вещи. У него много качеств возле штрафной, он много качеств развивает, и он заслуживает всей похвалы».

– Вы вчера говорили о менталитете. В последние 15 минут вы вместе страдали. Насколько важна ментальная сторона команды для достижения этой победы?

– Это действительно важно, потому что иногда у нас бывают моменты, когда мы испытываем неотложную потребность в результате, и эта команда много раз показывает, что мы имеем эту неотложность. Так что сегодня мы победили, но давайте забудем об этом сейчас. Приятно побеждать, но давайте забудем, что вместо этой неотложности нам нужно выиграть следующую игру. Это самое важное, потому что в большом клубе это не такое чувство. Сегодня действительно хорошая игра. Давайте чуть-чуть расслабимся и вернем эту неотложность. Нам нужно выиграть следующую, и это самое важное чувство, которое мы должны взять с собой на следующую неделю.

– Вы видели больше примеров борьбы и агрессии, о которых вы говорили вчера?

Я думаю, если попытаться вспомнить игру, то можно почувствовать это, особенно в начале, 11 на 11. Я не помню ни одной важной игры, которую мы совершили. Дело не в этом сейчас. Дело во втором мяче, первом мяче, агрессии, скорости. Даже исключение, но это было действительно агрессивно. Конечно, ему нужно лучше играть в тот момент в этом месте. Но мы показываем это сегодня, с самого начала игры, показываем, что очень, очень сильно хотели победить.

– Когда вы пришли сюда, уровень игры иногда колебался вверх и вниз. Сегодня было очень хорошо. Как вы гарантируете себе такую ​​игру против Брентфорда в следующую субботу?

– Это срочность, это чувство, что нам нужно победить. Потому что ситуация сейчас настолько сложна, что мы выходим на поле, и это ощущение, что нет двух или трех результатов, один. Давайте сделаем это. В конце концов мы можем это сделать или нет. Но это ощущение срочности, не касающееся тактических аспектов или способностей, ощущение, что мы переходим к следующей игре, нам нужно выиграть следующую игру, поэтому это единственный путь. Это начинается на следующей тренировке, а не на следующей игре, – сказал Аморим.