  4. Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Челси
Англия
20 сентября 2025, 22:16 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:30
678
0

Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча пятого тура АПЛ 2025/26

20 сентября 2025, 22:16 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:30
678
0
Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 14, Каземиро, 37 – Чалоба, 80

Удаления: Каземиро (45+5) – Роберт Санчес (5)

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси), асcист Рис Джеймс.
45’ +5
Каземиро (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Гарри Магуайр.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Патрик Доргу.
5’
Роберт Санчес (Челси) получает красную карточку.
Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Бруну Фернандеш Каземиро Роберт Санчес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
