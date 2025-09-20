20.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча пятого тура АПЛ 2025/26
20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.
Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября
Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1
Голы: Бруну Фернандеш, 14, Каземиро, 37 – Чалоба, 80
Удаления: Каземиро (45+5) – Роберт Санчес (5)
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси), асcист Рис Джеймс.
45’ +5
Каземиро (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Гарри Магуайр.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Патрик Доргу.
5’
Роберт Санчес (Челси) получает красную карточку.
