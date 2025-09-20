20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 14, Каземиро, 37 – Чалоба, 80

Удаления: Каземиро (45+5) – Роберт Санчес (5)

