Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:33
1199
8

Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд

Красные дьяволы переиграли пенсионеров со счетом 2:1 в матче пятого тура АПЛ 2025/26

20 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:33
1199
8
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 4-й минуте пенсионеры остались в меньшинстве после удаления Роберта Санчеса, который сфолил на Бриане Мбемо.

Красные дьяволы воспользовались численным преимуществом и забили два мяча в первом тайме. Ворота гостей поразили Бруну Фернандеш и Каземиро.

Однако уже к концу первой 45-минутки количество игроков на поле стало равным – вторую желтую на 45+3-й получил Каземиро.

Во втором тайме Челси сумел отыграть только один гол. На 80-й мяч забил Трево Чалоба, ассист на которого навесом отдал Рис Джеймс.

Подопечные Рубена Аморима добыли вторую победу в сезоне чемпионата Англии и имеют в своем активе семь очков. На счету Челси восемь пунктов.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 14, Каземиро, 37 – Чалоба, 80

Манчестер Юнайтед: Алтай Байындыр, Матейс де Лигт, Гарри Магуайр (Лени Йоро, 70), Люк Шоу, Патрик Доргу, Бруну Мигель Фернандеш (Кобби Мейну, 87), Нуссаир Мазрауи (Матеус Кунья, 65), Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт, 69), Каземиро, Амад Диалло, Беньямин Шешко (Мануэль Угарте, 46)

Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Уэсли Фофана (Тайрик Джордж, 64), Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 64), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Эстевао Виллиан (Филип Йоргенсен, 6), Энцо Фернандес, Педру Нету (Тосин Адарабиойо, 7), Коул Палмер (Андрей Сантос, 21), Жуан Педро

Предупреждения: Каземиро (17) – Марк Кукурелья (44), Энцо Мареска (45+6), Энцо Фернандес (48), Трево Чалоба (50), Тайрик Джордж (73), Тосин Адарабиойо (90+6)

Удаления: Каземиро (45+5) – Роберт Санчес (5)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Ман Юнайтед – Челси – 2:1. Драма на Олд Траффорд. Видео голов и обзор матча
Напряженная концовка. Статистика матча Манчестер Юнайтед – Челси
Названы составы на матч Фулхэм – Брентфорд. Выйдет ли Ярмолюк?
Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу удаление (красная карточка) Каземиро Трево Чалоба Бруну Фернандеш Роберт Санчес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Футбол | 20 сентября 2025, 15:36 9
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки

Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 48
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Футбол | 20.09.2025, 21:20
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
ФОТО. Лицо и эмоции Судакова после первого гола в футболке Бенфики
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Для МЮ ця перемога дуже важлива
Ответить
+2
Умник
Огонь.
Glory United
Ответить
+1
Singularis
В полных составах МЮ бы пролетел  с чемпионами мира. А так - срослось.
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
pol-55
все через дощ,якби він остужував,був би точно вогонь.2га жовта Каземіро??
Ответить
0
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 2
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем