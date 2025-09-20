Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд

20 сентября состоялся матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте пенсионеры остались в меньшинстве после удаления Роберта Санчеса, который сфолил на Бриане Мбемо.

Красные дьяволы воспользовались численным преимуществом и забили два мяча в первом тайме. Ворота гостей поразили Бруну Фернандеш и Каземиро.

Однако уже к концу первой 45-минутки количество игроков на поле стало равным – вторую желтую на 45+3-й получил Каземиро.

Во втором тайме Челси сумел отыграть только один гол. На 80-й мяч забил Трево Чалоба, ассист на которого навесом отдал Рис Джеймс.

Подопечные Рубена Аморима добыли вторую победу в сезоне чемпионата Англии и имеют в своем активе семь очков. На счету Челси восемь пунктов.

АПЛ 2025/26. 5-й тур, 20 сентября

Манчестер Юнайтед – Челси – 2:1

Голы: Бруну Фернандеш, 14, Каземиро, 37 – Чалоба, 80

Манчестер Юнайтед: Алтай Байындыр, Матейс де Лигт, Гарри Магуайр (Лени Йоро, 70), Люк Шоу, Патрик Доргу, Бруну Мигель Фернандеш (Кобби Мейну, 87), Нуссаир Мазрауи (Матеус Кунья, 65), Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт, 69), Каземиро, Амад Диалло, Беньямин Шешко (Мануэль Угарте, 46)

Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Уэсли Фофана (Тайрик Джордж, 64), Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 64), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Эстевао Виллиан (Филип Йоргенсен, 6), Энцо Фернандес, Педру Нету (Тосин Адарабиойо, 7), Коул Палмер (Андрей Сантос, 21), Жуан Педро

Предупреждения: Каземиро (17) – Марк Кукурелья (44), Энцо Мареска (45+6), Энцо Фернандес (48), Трево Чалоба (50), Тайрик Джордж (73), Тосин Адарабиойо (90+6)

Удаления: Каземиро (45+5) – Роберт Санчес (5)

