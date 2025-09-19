Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 11:33 |
108
0

Матч пройдет 20 сентября в 19:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Челси

В субботу, 20 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
