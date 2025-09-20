Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

20 сентября, в рамках пятого тура АПЛ между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Челси. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» продолжают огорчать своих фанатов и в текущем сезоне. Серьезным ударом по имиджу клуба стал вылет в Кубке английской лиги от представителя четвертого дивизиона Гримсби, в серии пенальти.

Не впечатляет команда и в чемпионате, 4 очка в четырех играх, отрыв от зоны вылета составляет один балл. Пока все можно исправить, ведь клубы идут плотно в турнирной таблице.

В последнем туре у МЮ был шанс сильно порадовать своих фанатов, в случае победы в дерби над Манчестер Сити, но «красные дьяволы» уступили 0:3, чем только показали свою беспомощность. Об отставке Аморима уже чаще говорят, похоже, португальский тренер не может вернуть уверенность игрокам.

Челси

«Синие» могут похвастаться тем, что еще не проигрывали в текущем сезоне АПЛ, на счету клуба две победы и столько же ничьих. С показателем 8 очков, команда идет пятой в чемпионате, отставание от топ-4 составляет всего один балл.

На этой неделе команда начала свои выступления в Лиге чемпионов, старт получился неудачным, выездное поражение от мощной Баварии со счетом 1:3. Учитывая большую обойму игроков Энцо Марески, бороться за несколько трофеев одновременно, вполне выполнимая задача. Есть сомнения, что Челси сможет бороться за чемпионство, все-таки команде где-то не хватает стабильности на дистанции.

Нет смысла говорить об усталости, после еверокубков, это начало сезона, футболисты еще полны сил.

Личные встречи

Конечно, у клубов большая история очных противостояний, в свое время они даже пересекались в финале Лиги чемпионов, тогда МЮ выиграл в серии пенальти. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 в Манчестере, а на своем поле Челси выиграл 1:0.

Прогноз

Афиша говорит сама за себя, сыграют известные и амбициозные команды.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 2,64, ничья – 3,71, победа Челси – 2,5. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как видно по котировкам, явного фаворита в этой паре нет. Челси в лучшей форме, в таких встречах турнирный расклад отходит на второй план. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,51. Допускаю высокую вероятность ничьи.