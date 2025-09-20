Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ: Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на суперматч
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 сентября 2025, 10:48 | Обновлено 20 сентября 2025, 10:50
112
0

АПЛ: Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 20 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

20 сентября 2025, 10:48 | Обновлено 20 сентября 2025, 10:50
112
0
АПЛ: Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

20 сентября, в рамках пятого тура АПЛ между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Челси. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» продолжают огорчать своих фанатов и в текущем сезоне. Серьезным ударом по имиджу клуба стал вылет в Кубке английской лиги от представителя четвертого дивизиона Гримсби, в серии пенальти.

Не впечатляет команда и в чемпионате, 4 очка в четырех играх, отрыв от зоны вылета составляет один балл. Пока все можно исправить, ведь клубы идут плотно в турнирной таблице.

В последнем туре у МЮ был шанс сильно порадовать своих фанатов, в случае победы в дерби над Манчестер Сити, но «красные дьяволы» уступили 0:3, чем только показали свою беспомощность. Об отставке Аморима уже чаще говорят, похоже, португальский тренер не может вернуть уверенность игрокам.

Челси

«Синие» могут похвастаться тем, что еще не проигрывали в текущем сезоне АПЛ, на счету клуба две победы и столько же ничьих. С показателем 8 очков, команда идет пятой в чемпионате, отставание от топ-4 составляет всего один балл.

На этой неделе команда начала свои выступления в Лиге чемпионов, старт получился неудачным, выездное поражение от мощной Баварии со счетом 1:3. Учитывая большую обойму игроков Энцо Марески, бороться за несколько трофеев одновременно, вполне выполнимая задача. Есть сомнения, что Челси сможет бороться за чемпионство, все-таки команде где-то не хватает стабильности на дистанции.

Нет смысла говорить об усталости, после еверокубков, это начало сезона, футболисты еще полны сил.

Личные встречи

Конечно, у клубов большая история очных противостояний, в свое время они даже пересекались в финале Лиги чемпионов, тогда МЮ выиграл в серии пенальти. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1 в Манчестере, а на своем поле Челси выиграл 1:0.

Прогноз

Афиша говорит сама за себя, сыграют известные и амбициозные команды.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 2,64, ничья – 3,71, победа Челси – 2,5. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Как видно по котировкам, явного фаворита в этой паре нет. Челси в лучшей форме, в таких встречах турнирный расклад отходит на второй план. Поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,51. Допускаю высокую вероятность ничьи.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
20 сентября 2025 -
19:30
Челси
Обе забьют 1.51 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Эвертон приблизился к продлению контракта с голкипером сборной Англии
Борнмут принял решение по Ираоле на фоне интереса Ман Юнайтед
Экс-тренер ПСЖ и Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Футбол | 20 сентября 2025, 08:59 6
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»

Игор Дуляй поддержал украинского вингера

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 79
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19.09.2025, 19:11
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Футбол | 19.09.2025, 20:40
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
КРАВЕЦ: «Динамо живет прошлым и ничего не хочет менять, это путь в никуда»
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Футбол | 20.09.2025, 11:12
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Легенда Шахтера разнес Довбика: «Большое разочарование»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 38
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем