Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси
Англия
20 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:09
331
0

ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси

Капитан красных дьяволов открыл счет на 14-й минуте матча пятого тура АПЛ

20 сентября 2025, 20:01 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:09
331
0
ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте счет стал 1:0 в пользу красных дьяволов. Бруну Фернандеш вывел хозяев вперед.

Ассист головой на португальца отдал Патрик Дрогу. Эпизод проверял VAR на возможный офсайд у Бруну, но в итоге капитан Ман Юнайтед избежал положения вне игры.

Гости с 4-й минуты играю в меньшинстве. Прямую красную получил голкипер Роберт Санчес.

❗️ ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шанс для Челси? Судья удалил Каземиро, у команд теперь по 10 игроков
ВИДЕО. Как Каземиро сделал счет 2:0 в пользу Ман Юнайтед в матче с Челси
видео голов и обзор Бруну Фернандеш Патрик Доргу Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу офсайд (вне игры) VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Футбол | 20 сентября 2025, 19:50 1
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку

Житомиряне одержали вторую победу подряд

Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Футбол | 20 сентября 2025, 14:43 7
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика

Причиной стало завирусившееся старое фото 2024 года из Instagram футболиста

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Футбол | 19.09.2025, 22:44
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20.09.2025, 00:22
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
19.09.2025, 01:25 3
Бокс
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 48
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем