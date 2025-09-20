ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси
Капитан красных дьяволов открыл счет на 14-й минуте матча пятого тура АПЛ
20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.
Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
На 14-й минуте счет стал 1:0 в пользу красных дьяволов. Бруну Фернандеш вывел хозяев вперед.
Ассист головой на португальца отдал Патрик Дрогу. Эпизод проверял VAR на возможный офсайд у Бруну, но в итоге капитан Ман Юнайтед избежал положения вне игры.
Гости с 4-й минуты играю в меньшинстве. Прямую красную получил голкипер Роберт Санчес.
❗️ ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Бруну Фернандеш забил гол в ворота Челси
