Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
Англия
20 сентября 2025, 20:08 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:45
Тренер Челси идет на кардинальные изменения в составе из-за красной Санчеса на старте игры

Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 21-й минуте наставник пенсионеров Энцо Мареска убрал с поля лидера команды Коула Палмера. Вместо англичанина вышел Андрей Сантос.

Не совсем понятно, зачем Мареска заменил Палмера. У атакующего хавбека лондонцев не было никаких повреждений. Скорее всего, такие изменения в составе связаны с удалением голкипера Роберта Санчеса уже на 4-й минуте.

Реакция Палмера на замену говорит сама за себя. Он явно удивлен и недоволен.

Мареска успел потратить три замены: Сантос вместо Палмера, Йоргенсен вместо Эстевао, Адарабиойо вместо Нету. Челси уступает красным дьяволам 0:1 после голу Бруну Фернандеша на 14-й.

Коул Палмер Энцо Мареска Андрей Сантос Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
