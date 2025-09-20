ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула

20 сентября проходит матч пятого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Юнайтед и Челси.

Коллективы играют на стадионе Олд Траффорд. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

На 21-й минуте наставник пенсионеров Энцо Мареска убрал с поля лидера команды Коула Палмера. Вместо англичанина вышел Андрей Сантос.

Не совсем понятно, зачем Мареска заменил Палмера. У атакующего хавбека лондонцев не было никаких повреждений. Скорее всего, такие изменения в составе связаны с удалением голкипера Роберта Санчеса уже на 4-й минуте.

Реакция Палмера на замену говорит сама за себя. Он явно удивлен и недоволен.

Мареска успел потратить три замены: Сантос вместо Палмера, Йоргенсен вместо Эстевао, Адарабиойо вместо Нету. Челси уступает красным дьяволам 0:1 после голу Бруну Фернандеша на 14-й.

