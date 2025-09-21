Дубль и ассист Месси помог Интер Майами перестрелять Ди Си Юнайтед в MLS

В ночь с 20 на 21 сентября состоялся матч регулярного чемпионата MLS, где Интер Майами на домашнем стадионе принимал Ди Си Юнайтед. Этот матч стал настоящим бенефисом Лионеля Месси.

Подопечные Хавьера Маскерано активнее начали поединок, создав ряд моментов у ворот гостей, но переиграть голкипера никак не удавалось, тогда за дело взялся Месси: на 35-й минуте встречи звездный аргентинец ассистировал Альенде, который и открыл счет в матче.

Во второй половине игры бельгийский форвард Кристиан Бентеке восстановил паритет, поразив ворота Оскара Устари на 53-й минуте игры. Но Лионель Месси снова вывел свою команду вперед: аргентинец в фирменном стиле поразил ворота соперника после передачи Жорди Альбы на 66-й минуте.

Когда матч уже подходил к завершению, команды решили обменяться голами. За Интер Майами снова отличился Лионель Месси, оформив дубль по передаче Серхио Бускетса на 85 минуте игры, а форвард Ди Си Юнайтед Маррелл забил на 90+7, установив окончательный счет в матче – 3:2.

MLS. Регулярный чемпионат, 21 сентября.

Интер Майами – Ди Си Юнайтед – 3:2

Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85 – Бентеке, 53, Маррелл, 90+7