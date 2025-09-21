ВИДЕО. Как Месси оформил дубль и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед

В ночь с 20 на 21 сентября состоялся матч регулярного чемпионата MLS, где Интер Майами на домашнем стадионе принимал Ди Си Юнайтед. Этот матч стал настоящим бенефисом Лионеля Месси.

Аргентинский гений отличился двумя голами, поразив ворота соперника на 66 и 85 минутах игры. К своей голевой наработке аргентинец добавил еще и ассист, а его команда победила со счетом 3:2

MLS. Регулярный чемпионат 21 сентября.

Интер Майами – Ди Си Юнайтед – 3:2

Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85 – Бентеке, 53, Маррелл, 90+7

ВИДЕО. Как Месси оформил и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед в MLS