Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Месси оформил дубль и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед
МЛС США
Интер Майами
21.09.2025 02:30 – FT 3 : 2
ДС Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
21 сентября 2025, 11:49 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:54
103
0

ВИДЕО. Как Месси оформил дубль и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед

Аргентинец феерил в матче регулярного чемпионата

21 сентября 2025, 11:49 | Обновлено 21 сентября 2025, 11:54
103
0
ВИДЕО. Как Месси оформил дубль и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь с 20 на 21 сентября состоялся матч регулярного чемпионата MLS, где Интер Майами на домашнем стадионе принимал Ди Си Юнайтед. Этот матч стал настоящим бенефисом Лионеля Месси.

Аргентинский гений отличился двумя голами, поразив ворота соперника на 66 и 85 минутах игры. К своей голевой наработке аргентинец добавил еще и ассист, а его команда победила со счетом 3:2

MLS. Регулярный чемпионат 21 сентября.

Интер Майами – Ди Си Юнайтед – 3:2

Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85 – Бентеке, 53, Маррелл, 90+7

ВИДЕО. Как Месси оформил и отдал ассист в матче против Ди Си Юнайтед в MLS

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Jacob Murrell (ДС Юнайтед).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Серхио Бускетс.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (ДС Юнайтед), асcист Брэндон Сервания.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
По теме:
Брайтон – Тоттенхэм 2:2. Спасение шпор. Видео голов и обзор матча
Зов из-за океана. Почему молодые европейцы все чаще едут играть в США
Дубль и ассист Месси помог Интер Майами перестрелять Ди Си Юнайтед в MLS
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Ди Си Юнайтед Интер Майами видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21 сентября 2025, 11:00 34
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в прошлом сезоне играли в Первой лиге, но в УПЛ имеют кардинально разные задачи

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20 сентября 2025, 23:32 0
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии

«Орлы» разгромили AVS со счетом 3:0

Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 21.09.2025, 11:36
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Бокс | 20.09.2025, 12:58
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 18
Футбол
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем