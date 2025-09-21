Таблица коэффициентов. Неделя ЛЧ: Азербайджан увеличил отрыв от Украины

На этой неделе стартовал основной раунд Лиги чемпионов с участием 36 клубов.

Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после 1-го тура УПЛ

В еврокубках от Украины осенью будут играть два клуба – Динамо и Шахтер в Лиге конференций.

Однако в первую игровую неделю прошли лишь матчи ЛЧ, а украинские клубы не играли.

В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.350). Сезонный набор очков составляет 2.750 баллов (21-е место в сезоне)

Азербайджан (21.500) обогнал Словакию, вышел на 25-е место и увеличил отрыв от Украины до 1.150 балла. Отлично выступил Карабах, обыграв португальскую Бенфику на ее поле (3:2), причем победный гол на 86-й минуте забил украинец Алексей Кащук.

Напомним, Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 51-й позиции, а Динамо занимает 102-ю позицию.

