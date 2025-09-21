Таблица коэффициентов. Неделя ЛЧ: Азербайджан увеличил отрыв от Украины
Стартовал основной раунд Лиги чемпионов с участием 36 клубов
На этой неделе стартовал основной раунд Лиги чемпионов с участием 36 клубов.
Таблица коэффициентов УЕФА получила изменения после 1-го тура УПЛ
В еврокубках от Украины осенью будут играть два клуба – Динамо и Шахтер в Лиге конференций.
Однако в первую игровую неделю прошли лишь матчи ЛЧ, а украинские клубы не играли.
В 5-летнем рейтинге Украина занимает 28-е место (20.350). Сезонный набор очков составляет 2.750 баллов (21-е место в сезоне)
Азербайджан (21.500) обогнал Словакию, вышел на 25-е место и увеличил отрыв от Украины до 1.150 балла. Отлично выступил Карабах, обыграв португальскую Бенфику на ее поле (3:2), причем победный гол на 86-й минуте забил украинец Алексей Кащук.
Напомним, Украине нужно подняться как минимум на 22-е место, чтобы чемпион УПЛ начинал не с первого раунда квалификации ЛЧ (как будет в евросезоне 2026/27), а со второго (как сейчас в сезоне 2025/26).
В клубном рейтинге УЕФА Шахтер находится на 51-й позиции, а Динамо занимает 102-ю позицию.
Лига чемпионов 2025/26. Результаты 1-го тура
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Клубный рейтинг УЕФА
