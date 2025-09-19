В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19:30.

Манчестер Юнайтед

Откровенно слабо начали сезон манкунианцы. За 4 игры в АПЛ коллектив одержал лишь одну победу – против новичка «Бернли» в 3-м туре, но в том матче все решил пенальти Бруно Фернандеша на 90+7' минуте. Поединки против «Арсенала» и «Манчестер Сити» коллектив проиграл, а также сыграл вничью 1:1 с «Фулхэмом». С 4 набранными баллами «красные дьяволы» занимают 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Но вот в Кубке английской лиги «МЮ» оконфузился по-настоящему. В поединке 1/32 финала турнира коллектив проиграл «Гримсби» из Второй лиги (четвертый английский дивизион) в серии пенальти и завершил выступления на соревнованиях.

Челси

Действующие чемпионы мира довольно неплохо вошли в новый сезон. За 4 поединка в Премьер-лиге клуб дважды победил (против «Фулгема» и «Вест Гема») и 2 раза сыграл вничью (с «Кристалл Пелас» и «Брентфордом»). С 8-ю баллами на счету лондонцы занимают 5-ю строчку турнирной на данный момент.

Но сезон Лиги чемпионов начался для «Челси» неудачно. В 1-м туре «синие» на выезде проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 3:1.

Личные встречи

В последних 5 официальных играх между командами царит равновесие – 2 победы на счету «МЮ», 2 выигрыша у «Челси» и 1 ничья. Однако последний раз манкунианцы побеждали в этом противостоянии еще в декабре 2023 года на Олд Траффорд, тогда игра завершилась со счетом 2:1.

Интересные факты

«МЮ» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 5 официальных матчей этого сезона. В общей сложности команда пропустила уже 9 голов.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Челси» забили 9 мячей – лучший результат среди всех команд.

В 7 из 8 последних очных играх между клубами отличиться удавалось обеим коллективам.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мазрави – Диалло, Мбемо – Шешко

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабио, Густо – Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Эстеван – Жоау Педро

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.