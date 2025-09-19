Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.09.2025 19:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2025, 20:09 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:14
36
0

Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 сентября в 19:30 по Киеву

19 сентября 2025, 20:09 | Обновлено 19 сентября 2025, 20:14
36
0
Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

В субботу, 20 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19:30.

Манчестер Юнайтед

Откровенно слабо начали сезон манкунианцы. За 4 игры в АПЛ коллектив одержал лишь одну победу – против новичка «Бернли» в 3-м туре, но в том матче все решил пенальти Бруно Фернандеша на 90+7' минуте. Поединки против «Арсенала» и «Манчестер Сити» коллектив проиграл, а также сыграл вничью 1:1 с «Фулхэмом». С 4 набранными баллами «красные дьяволы» занимают 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Но вот в Кубке английской лиги «МЮ» оконфузился по-настоящему. В поединке 1/32 финала турнира коллектив проиграл «Гримсби» из Второй лиги (четвертый английский дивизион) в серии пенальти и завершил выступления на соревнованиях.

Челси

Действующие чемпионы мира довольно неплохо вошли в новый сезон. За 4 поединка в Премьер-лиге клуб дважды победил (против «Фулгема» и «Вест Гема») и 2 раза сыграл вничью (с «Кристалл Пелас» и «Брентфордом»). С 8-ю баллами на счету лондонцы занимают 5-ю строчку турнирной на данный момент.

Но сезон Лиги чемпионов начался для «Челси» неудачно. В 1-м туре «синие» на выезде проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 3:1.

Личные встречи

В последних 5 официальных играх между командами царит равновесие – 2 победы на счету «МЮ», 2 выигрыша у «Челси» и 1 ничья. Однако последний раз манкунианцы побеждали в этом противостоянии еще в декабре 2023 года на Олд Траффорд, тогда игра завершилась со счетом 2:1.

Интересные факты

  • «МЮ» не смог сохранить ворота сухими ни в одном из 5 официальных матчей этого сезона. В общей сложности команда пропустила уже 9 голов.
  • В текущем сезоне Премьер-лиги «Челси» забили 9 мячей – лучший результат среди всех команд.
  • В 7 из 8 последних очных играх между клубами отличиться удавалось обеим коллективам.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мазрави – Диалло, Мбемо – Шешко

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабио, Густо – Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Эстеван – Жоау Педро

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
20 сентября 2025 -
19:30
Челси
Тотал больше 2.5 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Легендарный английский футболист может возглавить клуб из Чемпионшипа
ЛЧ не обязательна. Руководство Ман Юнайтед сообщило задачу Амориму
Бернли – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Челси прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19 сентября 2025, 07:12 4
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»

Латвиец – о возможном бое Усик – Опетая

Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Теннис | 19 сентября 2025, 16:43 79
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Футбол | 19.09.2025, 20:16
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 7
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем