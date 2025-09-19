Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Кубок Билли Джин Кинг
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор третьей игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина

Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Вылет с КБДК-2025. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Марта Костюк

19 сентября украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк проиграли парный матч Жасмин Паолини и Саре Эррани в третьем поединке матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Италия – Украина.

Украинки потерпели поражение со счетом 2:6, 3:6 за 1 час и 22 минуты.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Итальянки добыли решающее второе очко в противостоянии с Украиной и вышли в финал КБДК, а сине-желтые завершили выступления на турнире. Для украинской команды это было первое появление в финальной части неофициального чемпионата мира по теннису.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:4

Видеообзор матча

По теме:
СВИТОЛИНА: «Для меня это разочаровывающий матч, потому что я была впереди»
Тимофей ПОЛУЯН: «Эти матчи показали, что нам нужно улучшиться»
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Людмила Киченок Марта Костюк Жасмин Паолини Сара Эррани теннисные видеообзоры видео Италия - Украина женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису
