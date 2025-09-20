На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима

В минувшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» в очередной раз разочаровал своих многочисленных поклонников. Команда под руководством Рубена Аморима без шансов проиграла в дерби «Манчестер Сити» – 0:3. Для португальского тренера это поражение стало уже 16-м в рамках английской Премьер-лиги, при том, что всего «красные дьяволы» за десять месяцев, которые ими руководит экс-наставник лиссабонского «Спортинга», провели всего-то 31 поединок. Иначе говоря, положительных исходов (а это 8 побед и 7 ничьих) у команды Аморима в рамках АПЛ ныне меньше, чем проигрышей…

Британские статистики уже подсчитали, что общий процент побед «Манчестер Юнайтед» в матчах при Амориме является самым низким (36,2%) для этого клуба с времен окончания Второй мировой войны. Глобально говоря, португальский тренер, которого на момент приезда на «Олд Траффорд» называли едва ли не мессией для «красных дьяволов», только и делает, что переписывает всевозможные антирекорды…

Впрочем, несмотря на то, что Амориму пока и близко не удается вернуть МЮ былое величие, под угрозой увольнения 40-летний португалец не находится. И этот факт может удивлять многих, так как боссы манкунианцев в последние годы чрезмерной терпеливостью по отношению к наставникам не отличались, не дав возможности проработать более трех лет ни одному коучу первой команды после ухода с должности величественного шотландца сэра Алекса Фергюсона.

Почему ныне руководство «Манчестер Юнайтед» столь благоволит Амориму? Согласно инсайдам, которые можно отыскать в британской прессе, несмотря на неудовлетворительные результаты на старте сезона португальский коуч «красных дьяволов» может чувствовать себя вполне уверенно во многом потому, что статистически его команда начала демонстрировать значительное улучшение показателей. В частности, сэр Джим Рэтклифф и его советники полагают, что Амориму действительно нужно дать еще какое-то время, чтобы он смог переломить негативную тенденцию и помочь команде реализовывать свое теоретическое превосходство над соперниками, которое видится очевидным при анализе продвинутой статистики.

Несмотря на то, что после четырех сыгранных туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» является одной из худших команд турнира по общему количеству забитых мячей, команда Аморима является лучшей в чемпионате по количеству нанесенных ударов. Согласно данным портала Wyscout, «красные дьяволы» пробивали по воротам соперника 62 раза, а это на четыре больше, чем «Ливерпуль», который является одним из лидеров текущего сезона АПЛ по забитым мячам.

Похожая ситуация наблюдается и по многим другим статистическим компонентам игры «Манчестер Юнайтед». В кои-то веки «красные дьяволы» являются лидерами или входят в топ-3 по многим показателям, однако пока это не реализовывается в положительном исходе матчей на табло…

Вот лишь небольшое перечисление статистических успехов команды Рубена Аморима в АПЛ-2025/26:

Вопрос реализации моментов действительно очень остро стоит перед «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент. На «Этихаде» у «красных дьяволов» были шансы забить как минимум один, а то и два мяча. Показатель ожидаемых голов команды Аморима составил 1,46xG (против 2,45xG у «Манчестер Сити»). Более того, неожиданно для многих именно подопечные португальского наставника в поединке против «горожан» имели превосходство во владении мячом – 55% против 45%, – другой вопрос, что это никак не помогло МЮ добиться положительного результата.

Летом сэр Джим Рэтклифф и его группа Ineos позволили «Манчестер Юнайтед» провести масштабную трансферную кампанию. На новичков было потрачено более 250 миллионов евро, и сейчас топ-менеджмент клуба считает, что окно прошло успешно, а команда была усилена такими мастерами как Шешко, Мбемо, Кунья и Ламменс. По данным британских СМИ, в «Манчестер Юнайтед» ныне царит сдержанный оптимизм, связанный с надеждами на то, что новоприбывшим в короткие сроки удастся адаптироваться к новым реалиям и помочь сделать команду заметно сильнее.

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада и спортивный директор клуба Джейсон Уилкокс являются большими поклонниками методов работы Рубена Аморима и его ассистентов. На клубной базе, как пишут инсайдеры, царит очень гармоничная и крайне положительная атмосфера, а сам Аморим настаивает, что его подходы вскоре дадут необходимый результат, хотя эти слова с каждым разом вызывают все больше и больше критики в СМИ.

Одной из причин, по которой Аморим был такой желанной фигурой для боссов «Манчестер Юнайтед» является то, что за португальцем чувствовалась некая форма ощутимой футбольной идентичности, реализация которой стала одной из ключевых целей Ineos, поскольку считалось, что отсутствие таковой у предыдущих тренеров способствовало годам неудач в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.

Именно поэтому Аморим изначально получил полный карт-бланш на работу с командой, хотя некоторые его решения вызывали массу споров не только среди журналистов, экспертов и болельщиков, но и в высшем руководстве «красных дьяволов». Например, стремление португальского тренера использовать креативного Бруну Фернандеша значительно более глубоко в центре поля было предметом жарких дебатов, но в конечном итоге Аморим продолжает стоять на своем, и дает понять, что если в его работу будут вмешиваться, то лучше сразу договариваться о расторжении контракта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Уже в ближайшем туре «Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом во главе получит возможность сдать еще один важный экзамен. Матч против «Челси» – команды, которую относительно недавно также критиковали практически все, кому не лень – должен показать, реально ли «красные дьяволы» прогрессируют с новыми игроками и прежними идеями Аморима, или же клубным боссам все-таки пора перестать любоваться статистикой АПЛ, а лучше заглянуть в турнирную таблицу, ощутив более реальное положение дел в современном английском клубном футболе.

Хотя, чего уж там скрывать, ни о кого в Англии ныне нет сомнений, что даже поражение от «Челси» не приведет к немедленному увольнению Аморима из «Юнайтед». Увы, для фанатов «красных дьяволов», но от этой команды просто перестали чего-то ждать. Возможно, именно поэтому лидерство в некоторых статистических колонках АПЛ и воспринимается ныне руководителями клуба как нечто многообещающее, хотя при Алексе Фергюсоне это было чем-то абсолютно обыденным…