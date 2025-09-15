Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
Англия
15 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 15 сентября 2025, 17:36
237
3

31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ

У середньому за матч чемпіонату команда Рубена набирає по одному очку

15 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 15 сентября 2025, 17:36
237
3
31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» после того, как клуб возглавил Рубен Аморим, набрал только 31 очко в 31-м матче чемпионата. За этот период это худший результат среди всех команд АПЛ, не считая тех, кто вылетел в прошлом сезоне, а также тех, кто поднялся из Чемпионшипа.

В среднем за матч АПЛ Рубен Аморим набирает одно очко, что также является худшим показателем среди всех тренеров «МЮ», возглавлявших команду после Алекса Фергюсона:

  • 1.89 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 1.81 – Оле Гуннар Сульшер (Норвегия)
  • 1.79 – Луи ван Гал (Нидерланды)
  • 1.72 – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
  • 1.68 – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 1.00 – Рубен Аморим (Португалия)

Турнирная таблица АПЛ после того, как Манчестер Юнайтед возглавил Рубен Аморим

  • 68 – Ливерпуль
  • 64 – Арсенал
  • 58 – Челси
  • 54 – Манчестер Сити
  • 53 – Ньюкасл Юнайтед
  • 52 – Кристал Пэлас
  • 50 – Астон Вилла
  • 50 – Ноттингем Форест
  • 50 – Борнмут
  • 46 – Брайтон
  • 45 – Эвертон
  • 44 – Брентфорд
  • 41 – Фулгем
  • 36 – Вулверхэмптон
  • 34 – Вест Хэм Юнайтед
  • 31 – Тоттенхэм Хотспур
  • 31 – Манчестер Юнайтед
  • 15 – Лестер Сити
  • 14 – Ипсвич Таун
  • 8 – Саутгемптон

Команды, которые находятся в рейтинге ниже «Манчестер Юнайтед», сыграли по 27 матчей. Все остальные – по 31.

По теме:
Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»
Вирджил ван Дейк: «Он станет очень важной частью Ливерпуля»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим статистика Уле Гуннар Сульшер Луи ван Гал Эрик тен Хаг Дэвид Мойес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 2
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14 сентября 2025, 21:07 23
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925

13 сентября горняки и харьковская команда сыграли вничью со счетом 1:1 в 5-м туре УПЛ

В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив
Футбол | 15.09.2025, 17:48
В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив
В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15.09.2025, 03:10
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Потужний Аморім 
Ответить
+1
Falko
"Патамушта послідовний"
Ответить
+1
OKs100
Ему просто не хватает сильных футболистов. Летом МЮ должно было купить игроков на 1-1.5 миллиарда, а купило только на четверть миллиарда.
Ответить
+1
Популярные новости
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем