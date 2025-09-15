31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
«Манчестер Юнайтед» после того, как клуб возглавил Рубен Аморим, набрал только 31 очко в 31-м матче чемпионата. За этот период это худший результат среди всех команд АПЛ, не считая тех, кто вылетел в прошлом сезоне, а также тех, кто поднялся из Чемпионшипа.
В среднем за матч АПЛ Рубен Аморим набирает одно очко, что также является худшим показателем среди всех тренеров «МЮ», возглавлявших команду после Алекса Фергюсона:
- 1.89 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 1.81 – Оле Гуннар Сульшер (Норвегия)
- 1.79 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 1.72 – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
- 1.68 – Дэвид Мойес (Шотландия)
- 1.00 – Рубен Аморим (Португалия)
Турнирная таблица АПЛ после того, как Манчестер Юнайтед возглавил Рубен Аморим
- 68 – Ливерпуль
- 64 – Арсенал
- 58 – Челси
- 54 – Манчестер Сити
- 53 – Ньюкасл Юнайтед
- 52 – Кристал Пэлас
- 50 – Астон Вилла
- 50 – Ноттингем Форест
- 50 – Борнмут
- 46 – Брайтон
- 45 – Эвертон
- 44 – Брентфорд
- 41 – Фулгем
- 36 – Вулверхэмптон
- 34 – Вест Хэм Юнайтед
- 31 – Тоттенхэм Хотспур
- 31 – Манчестер Юнайтед
- 15 – Лестер Сити
- 14 – Ипсвич Таун
- 8 – Саутгемптон
Команды, которые находятся в рейтинге ниже «Манчестер Юнайтед», сыграли по 27 матчей. Все остальные – по 31.
