31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ

«Манчестер Юнайтед» после того, как клуб возглавил Рубен Аморим, набрал только 31 очко в 31-м матче чемпионата. За этот период это худший результат среди всех команд АПЛ, не считая тех, кто вылетел в прошлом сезоне, а также тех, кто поднялся из Чемпионшипа.

В среднем за матч АПЛ Рубен Аморим набирает одно очко, что также является худшим показателем среди всех тренеров «МЮ», возглавлявших команду после Алекса Фергюсона:

1.89 – Жозе Моуринью (Португалия)

1.81 – Оле Гуннар Сульшер (Норвегия)

1.79 – Луи ван Гал (Нидерланды)

1.72 – Эрик тен Хаг (Нидерланды)

1.68 – Дэвид Мойес (Шотландия)

1.00 – Рубен Аморим (Португалия)

Турнирная таблица АПЛ после того, как Манчестер Юнайтед возглавил Рубен Аморим

68 – Ливерпуль

64 – Арсенал

58 – Челси

54 – Манчестер Сити

53 – Ньюкасл Юнайтед

52 – Кристал Пэлас

50 – Астон Вилла

50 – Ноттингем Форест

50 – Борнмут

46 – Брайтон

45 – Эвертон

44 – Брентфорд

41 – Фулгем

36 – Вулверхэмптон

34 – Вест Хэм Юнайтед

31 – Тоттенхэм Хотспур

31 – Манчестер Юнайтед

15 – Лестер Сити

14 – Ипсвич Таун

8 – Саутгемптон

Команды, которые находятся в рейтинге ниже «Манчестер Юнайтед», сыграли по 27 матчей. Все остальные – по 31.