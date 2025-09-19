Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик отреагировал на назначение Моуриньо на пост тренера Бенфики
Португалия
19 сентября 2025, 03:39 |
429
0

ФОТО. Мудрик отреагировал на назначение Моуриньо на пост тренера Бенфики

Михаил под постом Судакова в Instagram опубликовал цитату Жозе семилетней давности

19 сентября 2025, 03:39 |
429
0
ФОТО. Мудрик отреагировал на назначение Моуриньо на пост тренера Бенфики
Instagram. Михаил Мудрик и Георгий Судаков

18 сентября лиссабонская Бенфика объявила о назначении португальского специалиста Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.

Моуриньо сменился на тренерском мостике столичного гранда Бруну Лаже. В составе орлов выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

Дисквалифицированный украинский вингер Михаил Мудрик, который выступал вместе с Судаковым и Трубиным в донецком Шахтере, в комментариях под постом Георгия в Instagram отреагировал на назначение Моуриньо на пост главного тренера Бенфики, опубликовав цитату Жозе семилетней давности.

«and I won more premierships alone than the other 19 managers together», – написал Мудрик.

Перевод: «и я выиграл больше титулов Премьер-лиги в одиночку, чем остальные 19 тренеров вместе взятые».

Трубин ответил Михаил смеющимся эмодзи, а Судаков отправил «🤫🤫🤫».

Моуриньо сказал эту фразу 27 августа 2018 года на пресс-конференции после матча третьего тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Тогда Жозе тренировал красных дьяволов – его подопечные проиграли со счетом 0:3. В декабре того же года Моуриньо был уволен с Ман Юнайтед.

ФОТО. Мудрик отреагировал на назначение Моуриньо на пост тренера Бенфики

По теме:
AVS – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фенербахче разозлился на Моуриньо после перехода тренера в Бенфику
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков Анатолий Трубин Михаил Мудрик цитаты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»
Футбол | 19 сентября 2025, 05:03 0
РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»
РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»

Маркус высказался после победного матча Барселоны против Ньюкасла в Лиге чемпионов

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 59
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18.09.2025, 20:11
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Футбол | 18.09.2025, 23:59
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Другие виды | 18.09.2025, 14:41
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем