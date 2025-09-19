ФОТО. Мудрик отреагировал на назначение Моуриньо на пост тренера Бенфики
Михаил под постом Судакова в Instagram опубликовал цитату Жозе семилетней давности
18 сентября лиссабонская Бенфика объявила о назначении португальского специалиста Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.
Моуриньо сменился на тренерском мостике столичного гранда Бруну Лаже. В составе орлов выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).
Дисквалифицированный украинский вингер Михаил Мудрик, который выступал вместе с Судаковым и Трубиным в донецком Шахтере, в комментариях под постом Георгия в Instagram отреагировал на назначение Моуриньо на пост главного тренера Бенфики, опубликовав цитату Жозе семилетней давности.
«and I won more premierships alone than the other 19 managers together», – написал Мудрик.
Перевод: «и я выиграл больше титулов Премьер-лиги в одиночку, чем остальные 19 тренеров вместе взятые».
Трубин ответил Михаил смеющимся эмодзи, а Судаков отправил «🤫🤫🤫».
Моуриньо сказал эту фразу 27 августа 2018 года на пресс-конференции после матча третьего тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Тогда Жозе тренировал красных дьяволов – его подопечные проиграли со счетом 0:3. В декабре того же года Моуриньо был уволен с Ман Юнайтед.
