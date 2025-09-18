Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»
Португалия
18 сентября 2025, 18:21 |
461
1

Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»

Именитый португальский тренер договорился о сотрудничестве с лиссабонской «Бенфикой»

18 сентября 2025, 18:21 |
461
1
Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо прокомментировал начало своего сотрудничества с лиссабонской «Бенфикой», которую он возглавлял 25 лет назад.

«Хочу поблагодарить вас (обратился к президенту клуба – прим) за доверие, за ту честь, которую я испытываю в этот момент. Будучи португальцем, нет ни одного человека, который не был бы знаком с историей, культурой и масштабами страны, где играет «Бенфика», с историей этого клуба.

Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь – работать во главе «Бенфики» – это большая ответственность. Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Необходимо сосредоточиться на этой миссии, сосредоточиться, я бы сказал, не на трудностях, а на удовольствии, которые нас ожидают с точки зрения тренерской работы. Сосредоточиться на чём-то действительно захватывающем.

Прошло 25 лет, в течение которых у меня была возможность работать в крупнейших клубах мира, однако я хотел бы сказать, что ни один другой из гигантских клубов, которые мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого чувства чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика», – сказал Моуриньо.

После этого португалец попросил завершить пресс-конференцию из-за огромного количества работы в команде. Жозе будет готовить «орлов» к ближайшему матчу чемпионата Португалии, который состоится 20 сентбря.

В поединке шестого тура «Бенфика» сыграет против AVS. На данный момент лиссабонский клуб набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

По теме:
«Мне интересно...» Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
Футбол | 18 сентября 2025, 16:02 12
ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»
ПАЛКИН – о матче Динамо: «О системных судейских ошибках»

Генеральный директор «Шахтера» высказался о судействе в матче «Александрия» – «Динамо»

Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Футбол | 17 сентября 2025, 23:54 9
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту

Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 17:37
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
STAH
Красень у красномовності! А профнавики не розтринькав?
Ответить
0
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 7
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем