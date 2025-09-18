Жозе МОУРИНЬО: «Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь»

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо прокомментировал начало своего сотрудничества с лиссабонской «Бенфикой», которую он возглавлял 25 лет назад.

«Хочу поблагодарить вас (обратился к президенту клуба – прим) за доверие, за ту честь, которую я испытываю в этот момент. Будучи португальцем, нет ни одного человека, который не был бы знаком с историей, культурой и масштабами страны, где играет «Бенфика», с историей этого клуба.

Нужно отбросить все эмоции и прояснить одну вещь – работать во главе «Бенфики» – это большая ответственность. Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Необходимо сосредоточиться на этой миссии, сосредоточиться, я бы сказал, не на трудностях, а на удовольствии, которые нас ожидают с точки зрения тренерской работы. Сосредоточиться на чём-то действительно захватывающем.

Прошло 25 лет, в течение которых у меня была возможность работать в крупнейших клубах мира, однако я хотел бы сказать, что ни один другой из гигантских клубов, которые мне довелось тренировать, не вызывал у меня такого чувства чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика», – сказал Моуриньо.

После этого португалец попросил завершить пресс-конференцию из-за огромного количества работы в команде. Жозе будет готовить «орлов» к ближайшему матчу чемпионата Португалии, который состоится 20 сентбря.

В поединке шестого тура «Бенфика» сыграет против AVS. На данный момент лиссабонский клуб набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.