Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:53
482
1

Ньюкасл – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

18 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:53
482
1
Ньюкасл – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Ньюкасл Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов Ньюкасл - Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18 сентября 2025, 00:50 0
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение

Геннадий готов вернуться на ринг

Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Футбол | 18 сентября 2025, 15:59 17
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне

Клуб провел презентацию игрока

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 03:49
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 22:05
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Слота и Симеоне на суперматч Лиги чемпионов
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gusev80 .
Барса без Ямаля и с ним - две большие разницы. Увидел видос где он таскает знойную испанскую барышню - это довольно странная реабилитация при проблемах со спиной и повреждением паха. А тут еще и Араухо возвращается в состав на третий заход в ЛЧ. В общем, сгущаются тучи над каталонцами. 
Ответить
0
Популярные новости
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем