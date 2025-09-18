Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:53
Ньюкасл – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября
Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барса без Ямаля и с ним - две большие разницы. Увидел видос где он таскает знойную испанскую барышню - это довольно странная реабилитация при проблемах со спиной и повреждением паха. А тут еще и Араухо возвращается в состав на третий заход в ЛЧ. В общем, сгущаются тучи над каталонцами.
