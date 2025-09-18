Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Португалия
18 сентября 2025, 19:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:43
136
2

Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»

Украинец прокомментировал матч с «Карабахом»

Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков в своем Instagram прокомментировал поражение от «Карабаха» в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов:

«Тяжелое поражение. Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше. Спасибо болельщикам за поддержку до конца».

В том матче украинский хавбек впервые вышел в стартовом составе португальского клуба и отличился одной голевой передачей. Также в составе «орлов» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Георгий Судаков Анатолий Трубин Бенфика Карабах Агдам Лига чемпионов Instagram
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Saltovka
Жора, это слова неудачника Ярмоленко...
Ответить
0
antt
виглядає як слова досвідченого бенфікіста
Ответить
0
