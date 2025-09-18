Португалия18 сентября 2025, 19:42 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:43
Георгий СУДАКОВ: «Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше»
Украинец прокомментировал матч с «Карабахом»
Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков в своем Instagram прокомментировал поражение от «Карабаха» в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов:
«Тяжелое поражение. Мы должны быть сильнее, поднять голову и идти дальше. Спасибо болельщикам за поддержку до конца».
В том матче украинский хавбек впервые вышел в стартовом составе португальского клуба и отличился одной голевой передачей. Также в составе «орлов» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
