Кубок Украины17 сентября 2025, 20:45
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Ироничный момент в Кубке Украины
В матче Кубка Украины против Александрии игроки Динамо во втором тайме пропустили гол (счет стал 1:1), а мяч в свои ворота отправил новичок Владислав Бленуце.
Наставник киевлян Александр Шовковский только и смог, что развести руками.
Ирония в том, что фаны Динамо не приняли Бленуце из-за его пророссийской позиции в соцсетях, однако Шовковский ранее поддержал игрока и дал понять, что он будет получать место в составе.
Комментарии 4
Помста хейтерам )
ватан румунський ще й саботаж замутив
Цікаво Шовковського нарешті "попросять" з посади, якщо Динамо і з кубку України вилетить?
Одним словом болгарин. Или румын
