Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Кубок Украины
17 сентября 2025, 20:45 | Обновлено 17 сентября 2025, 21:11
Ироничный момент в Кубке Украины

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

В матче Кубка Украины против Александрии игроки Динамо во втором тайме пропустили гол (счет стал 1:1), а мяч в свои ворота отправил новичок Владислав Бленуце.

Наставник киевлян Александр Шовковский только и смог, что развести руками.

Ирония в том, что фаны Динамо не приняли Бленуце из-за его пророссийской позиции в соцсетях, однако Шовковский ранее поддержал игрока и дал понять, что он будет получать место в составе.

По теме:
ВИДЕО. Как Шола вывел Динамо в 1/8 финала Кубка, забив Александрии на 86-й
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
ФОТО. Игрок Динамо получил травму в матче Кубка Украины против Александрии
Динамо Киев Александр Шовковский Владислав Бленуце Александрия Александрия - Динамо фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Alex Moos
Помста хейтерам )
Ответить
0
MIRRA
ватан румунський ще й саботаж замутив
Ответить
0
Vbolivalnyk-Peter
Цікаво Шовковського нарешті "попросять" з посади, якщо Динамо і з кубку України вилетить?
Ответить
0
SHN
Одним словом болгарин. Или румын
Ответить
0
