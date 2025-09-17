ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

В матче Кубка Украины против Александрии игроки Динамо во втором тайме пропустили гол (счет стал 1:1), а мяч в свои ворота отправил новичок Владислав Бленуце.

Наставник киевлян Александр Шовковский только и смог, что развести руками.

Ирония в том, что фаны Динамо не приняли Бленуце из-за его пророссийской позиции в соцсетях, однако Шовковский ранее поддержал игрока и дал понять, что он будет получать место в составе.