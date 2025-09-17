Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Есть нюанс

Килиан стал лучшим среди игроков, которые никогда не выигрывали титул победителя турнира

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 57 голов в Лиге чемпионов.

Теперь французский нападающий является рекордсменом турнира по количеству забитых мячей без единого выигранного титула победителя.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов без выигранного титула

  • 57 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
  • 42 – Антуан Гризманн (Франция)
  • 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 40 – Гарри Кейн (Англия)
  • 35 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 29 – Давид Трезеге (Франция)
  • 29 – Рой Макай (Нидерланды)
  • 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября
Мартинелли и Троссард попали в эксклюзивный рейтинг Лиги чемпионов
Марсель Реал Мадрид Килиан Мбаппе Лига чемпионов Руд ван Нистелрой Златан Ибрагимович Антуан Гризманн Серхио Агуэро Гарри Кейн Эдинсон Кавани Давид Трезеге Рой Макай Эдин Джеко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
