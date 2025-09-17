Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Есть нюанс

В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 57 голов в Лиге чемпионов.

Теперь французский нападающий является рекордсменом турнира по количеству забитых мячей без единого выигранного титула победителя.

Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов без выигранного титула

57 – Килиан Мбаппе (Франция)

56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)

48 – Златан Ибрагимович (Швеция)

42 – Антуан Гризманн (Франция)

41 – Серхио Агуэро (Аргентина)

40 – Гарри Кейн (Англия)

35 – Эдинсон Кавани (Уругвай)

29 – Давид Трезеге (Франция)

29 – Рой Макай (Нидерланды)

29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)