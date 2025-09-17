Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Есть нюанс
Килиан стал лучшим среди игроков, которые никогда не выигрывали титул победителя турнира
В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель» со счетом 2:1.
Дублем за хозяев отличился Килиан Мбаппе, который теперь имеет в своем активе 57 голов в Лиге чемпионов.
Теперь французский нападающий является рекордсменом турнира по количеству забитых мячей без единого выигранного титула победителя.
Игроки с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов без выигранного титула
- 57 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 56 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 48 – Златан Ибрагимович (Швеция)
- 42 – Антуан Гризманн (Франция)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 40 – Гарри Кейн (Англия)
- 35 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 29 – Давид Трезеге (Франция)
- 29 – Рой Макай (Нидерланды)
- 29 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
No player has scored more goals in the Champions League without winning the Champions League than Kylian Mbappé 😟 pic.twitter.com/CpeALkzuuI— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
Поединок состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву