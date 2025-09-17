Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:03 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:00
442
2

Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем

Команда Алонсо очень тяжело начала новый сезон Лиги чемпионов

17 сентября 2025, 00:03 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:00
442
2
Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine

Говорят, что в этом сезоне мадридский «Реал», у которого и без того 15 главных трофеев Лиги чемпионов УЕФА пылятся в клубном музее, рассчитывает на получение очередного титула в этом турнире. Для этого и приглашали после каденции Карло Анчелотти на должность главного тренера Хаби Алонсо, от работы которого в клубе ожидания чрезвычайно высоки.

Однако это всего лишь планы самих «галактикос», тогда как суровая реальность и жребий подкинули им на старте кампании довольно интересного соперника в виде французского «Марселя», который по итогам прошлого сезона Лиги 1 занял второе место позади бессменного чемпиона «Пари Сен-Жермен», и во главе с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, известным в Украине по опыту работы в «Шахтере», также надеялся на свои лучшие выступления на высшем уровне.

Однако уже первые минуты на «Сантьяго Бернабеу» оказались для «провансальцев» чрезвычайно нервными. Авантюрная игра в обороне в исполнении гостей местами загоняла в состояние непонимания даже соперников, поэтому они как-то неохотно пытались сразу обозначить свое преимущество. То Мастантуоно попадет в штангу, то Мбаппе ударом через себя не попадет в ворота, то Рулье наконец возьмет себя в руки и начнет спасать от ударов с любого расстояния.

«Реал» перед своими болельщиками пытался играть красиво, а вот «Марсель» решил сыграть эффективно и забил первым в ворота Куртуа в середине первого тайма. Гюйсена и Гюлера поймали на неудачных передачах вблизи центральной линии, после чего уже пас Гринвуда на правый край чужого штрафного стал голевым перед ударом Веа.

Однако долго преимущество французского клуба по счету так и не продержалось. Уже через пять минут неуклюжие действия Кондогбия на правом фланге собственных владений против Родриго привели к пенальти, который реализовал Мбаппе. «Галактикос» после этого сразу помчались искать и быстрый второй гол, однако Мастантуоно в этот вечер даже перед почти пустыми воротами заметно нервничал, поэтому отличный момент в конце тайма он упустил.

Немного успокоились гости в плане действий в защите во второй половине, потому что ожидалось, что давление хозяев точно не ослабнет. Так и было – «Реал» продолжал штамповать голевые моменты, но со временем количество атак без акцентированного завершения с его стороны стало уже слишком заметным, и все закончилось стычкой Карвахаля и Рульи в воротах «Марселя», во время которой защитник ударил вратаря в лицо. В эпоху VAR все понимали, что такое действие не останется без последствий.

Однако не без судейского решения мадридцы все же сумели получить свой шанс вырвать победу в игре, которая постепенно начала походить на ничью. Во время прострела Винисиуса с левого фланга штрафной на 79 минуте рука Медины, который играл в подкате, уже была на газоне, так мяч еще и рикошетом в нее отскочил. Но нет, рефери даже после просмотра повтора указали, что это пенальти. Поэтому Мбаппе получил шанс на дубль и снова едва переиграл Рулье, который почти парировал его удар в левый нижний угол.

На последних минутах закономерно начал давить на ворота соперников коллектив Роберто Де Дзерби, а Куртуа даже получил несколько весомых поводов для того, чтобы спасти свою команду. Однако перестроиться на атаку полностью «Марсель» так и не сумел, поэтому к матчу второго тура дома против амстердамского «Аякса» подойдет без очков, тогда как «Реал» полетит к «Кайрату» с тремя зачетными баллами.

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.

«Реал» – «Марсель» - 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен.), 81, (пен.) – Веа, 22

Предупреждения: Чуамэни, 35, Милитао, 54, Каррерас, 90+7 – Павар, 46, Медина, 75

Удаление: Карвахаль, 72 (неспортивное поведение)

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Милитао, Александер-Арнольд (Карвахаль, 5) – Гюлер (Асенсио, 74), Чуамэни, Вальверде – Родриго (Винисиус, 63), Мбаппе, Мастантуоно (Диас, 63).

«Марсель»: Рульи – Эмерсон (Мурильо, 78), Балерди, Медина, Павар (Эган-Райли, 87) – Хойбьерг, Кондогбия (Вермерен, 66) – Веа (Гуири, 78), О'Райли (Пайшан, 66), Гринвуд – Обамеянг.

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 27 (15) – 14 (5)
Угловые: 9 – 4
Оффсайды: 1 – 3.

РЕАЛ - МАРСЕЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

По теме:
Тимоти Веа повторил достижение своего отца
ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Марсель Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16 сентября 2025, 19:39 32
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика

В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле

Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 00:59 0
Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16.09.2025, 10:10
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Чемпионы мира сенсационно проиграли Бельгии перед матчем с Украиной
Волейбол | 16.09.2025, 19:25
Чемпионы мира сенсационно проиграли Бельгии перед матчем с Украиной
Чемпионы мира сенсационно проиграли Бельгии перед матчем с Украиной
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Ионов
Витягли Реал за вуха. Такі пенальті навіть в УПЛ не ставлять, а остання атака - просто анекдот
Ответить
0
NATS
В каком бы формате ЛЧ не проходило, но судейский корпус стабильно из гола в год тянет Реал.
Ответить
-1
Популярные новости
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем