Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем

Говорят, что в этом сезоне мадридский «Реал», у которого и без того 15 главных трофеев Лиги чемпионов УЕФА пылятся в клубном музее, рассчитывает на получение очередного титула в этом турнире. Для этого и приглашали после каденции Карло Анчелотти на должность главного тренера Хаби Алонсо, от работы которого в клубе ожидания чрезвычайно высоки.

Однако это всего лишь планы самих «галактикос», тогда как суровая реальность и жребий подкинули им на старте кампании довольно интересного соперника в виде французского «Марселя», который по итогам прошлого сезона Лиги 1 занял второе место позади бессменного чемпиона «Пари Сен-Жермен», и во главе с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби, известным в Украине по опыту работы в «Шахтере», также надеялся на свои лучшие выступления на высшем уровне.

Однако уже первые минуты на «Сантьяго Бернабеу» оказались для «провансальцев» чрезвычайно нервными. Авантюрная игра в обороне в исполнении гостей местами загоняла в состояние непонимания даже соперников, поэтому они как-то неохотно пытались сразу обозначить свое преимущество. То Мастантуоно попадет в штангу, то Мбаппе ударом через себя не попадет в ворота, то Рулье наконец возьмет себя в руки и начнет спасать от ударов с любого расстояния.

«Реал» перед своими болельщиками пытался играть красиво, а вот «Марсель» решил сыграть эффективно и забил первым в ворота Куртуа в середине первого тайма. Гюйсена и Гюлера поймали на неудачных передачах вблизи центральной линии, после чего уже пас Гринвуда на правый край чужого штрафного стал голевым перед ударом Веа.

Однако долго преимущество французского клуба по счету так и не продержалось. Уже через пять минут неуклюжие действия Кондогбия на правом фланге собственных владений против Родриго привели к пенальти, который реализовал Мбаппе. «Галактикос» после этого сразу помчались искать и быстрый второй гол, однако Мастантуоно в этот вечер даже перед почти пустыми воротами заметно нервничал, поэтому отличный момент в конце тайма он упустил.

Немного успокоились гости в плане действий в защите во второй половине, потому что ожидалось, что давление хозяев точно не ослабнет. Так и было – «Реал» продолжал штамповать голевые моменты, но со временем количество атак без акцентированного завершения с его стороны стало уже слишком заметным, и все закончилось стычкой Карвахаля и Рульи в воротах «Марселя», во время которой защитник ударил вратаря в лицо. В эпоху VAR все понимали, что такое действие не останется без последствий.

Однако не без судейского решения мадридцы все же сумели получить свой шанс вырвать победу в игре, которая постепенно начала походить на ничью. Во время прострела Винисиуса с левого фланга штрафной на 79 минуте рука Медины, который играл в подкате, уже была на газоне, так мяч еще и рикошетом в нее отскочил. Но нет, рефери даже после просмотра повтора указали, что это пенальти. Поэтому Мбаппе получил шанс на дубль и снова едва переиграл Рулье, который почти парировал его удар в левый нижний угол.

На последних минутах закономерно начал давить на ворота соперников коллектив Роберто Де Дзерби, а Куртуа даже получил несколько весомых поводов для того, чтобы спасти свою команду. Однако перестроиться на атаку полностью «Марсель» так и не сумел, поэтому к матчу второго тура дома против амстердамского «Аякса» подойдет без очков, тогда как «Реал» полетит к «Кайрату» с тремя зачетными баллами.

Лига чемпионов УЕФА. Основной этап. 1-й тур.

«Реал» – «Марсель» - 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен.), 81, (пен.) – Веа, 22

Предупреждения: Чуамэни, 35, Милитао, 54, Каррерас, 90+7 – Павар, 46, Медина, 75

Удаление: Карвахаль, 72 (неспортивное поведение)

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Гюйсен, Милитао, Александер-Арнольд (Карвахаль, 5) – Гюлер (Асенсио, 74), Чуамэни, Вальверде – Родриго (Винисиус, 63), Мбаппе, Мастантуоно (Диас, 63).

«Марсель»: Рульи – Эмерсон (Мурильо, 78), Балерди, Медина, Павар (Эган-Райли, 87) – Хойбьерг, Кондогбия (Вермерен, 66) – Веа (Гуири, 78), О'Райли (Пайшан, 66), Гринвуд – Обамеянг.

Арбитр: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Удары (в створ): 27 (15) – 14 (5)

Угловые: 9 – 4

Оффсайды: 1 – 3.

Температура: 24°C