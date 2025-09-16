Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 19:48 |
115
0

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу принимает стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Промис Дэвид стал автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26
ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов
Атлетик – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСВ Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
