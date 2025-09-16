Украинский легионер хотел бы сыграть против Динамо или Шахтера в еврокубках

Украинский форвард Николай Кухаревич, который выступает за словацкий «Слован» из Братиславы, прокомментировал старт сезона своей команды и поделился мнением о выступлениях в еврокубках.

– Вы можете сравнить уровень словацкого чемпионата с украинским?

– Мне действительно очень трудно сравнивать, потому что в Украине я играл четыре года назад. Тогда была другая лига, и я был молод. Поэтому тяжело сравнивать. Думаю, сейчас украинский чемпионат очень сильно изменился по сравнению с тем, что было четыре года назад. Тогда, думаю, чемпионат был сильнее. Словацкая лига сейчас точно не слабее, а наверняка даже сильнее украинской. О чем говорит и рейтинг таблицы коэффициентов.

– «Слован» в этом сезоне будет играть в основном этапе Лиги конференций, как и «Динамо» с «Шахтером». Вы хотели бы с ними встретиться в плей-офф?

– Конечно. Конечно, было бы интересно встретиться с ними, посмотреть, сравнить уровни команд. Однако все зависит от того, как сложатся турнирные пути – это не совсем от нас зависит. От нас зависит то, как мы будем играть – и мы постараемся показать качественную игру и добиться удачного результата. Хотим пройти в турнире как можно дальше независимо от того, кто будет в соперниках – «Шахтер», «Динамо» или кто-то другой, – считает Кухаревич.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов. Кухаревич возглавляет рейтинг бомбардиров в чемпионате Словакии, имея в своем активе пять результативных ударов. «Слован» точно не сыграет против украинских команд в основном этапе, однако такая возможность появится в плей-офф.