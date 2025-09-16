Агент рассказал, как проходят первые дни Ваната в Жироне.

Известный агент Вадим Шаблий рассказал, как проходят первые дни украинского нападающего Владислава Ваната после перехода из киевского «Динамо» в каталонскую «Жирону»:

«Он очень рад играть в одной из лучших лиг. В «Жироне» все тепло встретили его, от правления до новых товарищей по команде. Влад в восторге, и после перерыва на международные матчи он вернулся и полностью интегрировался в новый тренировочный процесс.

Я думаю, что его адаптация пройдет гладко не только благодаря поддержке тренерского штаба и раздевалки, но и благодаря присутствию соотечественников в составе, что значительно облегчает переход в новую среду».