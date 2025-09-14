Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
14.09.2025 13:30 – FT 0 : 1
Торино
Италия
14 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:53
Полный игнор Довбика. Рома неожиданно уступила Торино в Серии А

«Волки» минимально проиграли матч третьего тура Серии А

Полный игнор Довбика. Рома неожиданно уступила Торино в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

Римская Рома минимально уступила в матче третьего тура итальянской Серии А, потерпев домашнее поражение от Торино (0:1).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини активнее начали поединок. «Волки» имели несколько хороших шансов поразить ворота туринцев, но Франко Израэль действовал достаточно надежно. Имели свои шансы отличиться и гости, но Миле Сливар тоже сохранил свои ворота нетронутыми.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Рома больше времени владела мячом, пытаясь найти подходы к воротам соперника, но игроки Торино смогли провести поразительную атаку, которую голом завершил Джованни Симеоне. Аргентинец уверенно обыграл голкипера хозяев, установив окончательный счет матча на 59-й минуте игры.

Украинский форвард Артем Довбик весь матч провел в запасе, так и не получив шанса проявить себя в игре против туринцев. Эван Фергюсон отыграл 45 минут, уступив место на поле Пауло Дибали.

Чемпионат Италии Серия А, 14 сентября.

Рома – Торино – 0:1

Гол: Симеоне, 59

Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?
Антонио Конте установил рекорд и вошел в историю Серии А
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Торино
Рома Рим Рома - Торино Торино Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
