Римская Рома минимально уступила в матче третьего тура итальянской Серии А, потерпев домашнее поражение от Торино (0:1).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини активнее начали поединок. «Волки» имели несколько хороших шансов поразить ворота туринцев, но Франко Израэль действовал достаточно надежно. Имели свои шансы отличиться и гости, но Миле Сливар тоже сохранил свои ворота нетронутыми.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Рома больше времени владела мячом, пытаясь найти подходы к воротам соперника, но игроки Торино смогли провести поразительную атаку, которую голом завершил Джованни Симеоне. Аргентинец уверенно обыграл голкипера хозяев, установив окончательный счет матча на 59-й минуте игры.

Украинский форвард Артем Довбик весь матч провел в запасе, так и не получив шанса проявить себя в игре против туринцев. Эван Фергюсон отыграл 45 минут, уступив место на поле Пауло Дибали.

Чемпионат Италии Серия А, 14 сентября.

Рома – Торино – 0:1

Гол: Симеоне, 59