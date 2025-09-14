14 сентября на Стадио Олимпико пройдет матч 3-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Торино. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Рома

Команда имела немалые ожидания перед прошлым сезоном, и в том числе тогда переманил к себе Довбика из Жироны Де Росси. Но потом самого Даниэле быстро сняли, но с Юричем все прошло дошло до кризиса. Благо, что потом вернулся Раньери, и не просто вывел из спада подопечных, но и навязывал борьбу за долгожданное возвращение в Лигу чемпионов. И все же Ювентусу минимально, в один гол, спор за заветное четвертое место проиграли.

Летом новым наставником стал Гасперини. У него свой подход, и в планы этого специалиста Довбик не входит. При этом старт получился неплохим: и Болонью, и Пизу его новые подопечные обыгрывали, пусть и по 1:0. Могли Артема в последний момент обменять в Милан, но сорвалось - придется прогрызать себе место в основе.

Торино

Клуб не лишен амбиций. Но если его нынешний соперник никак не может вернуться в Лигу чемпионов, то он не может даже просто в еврокубки пробиться. С Паоло Ваноли в прошлом сезоне тоже были самые посредственные результаты: 44 очка и только одиннадцатое место. Так что не удивительно, что летом тут снова сменился наставник - сделали ставку на Марко Барони.

Вряд ли промежуточные результаты понравился болельщикам из Турина. Ведь после победы над скромной Моденой в кубке последовали в рамках Серии А 0:5, пусть и от Интера, да и с Фиорентиной дома не забивали. Но хотя бы в тот раз не проиграли, оформив нулевую ничью. В общем, было над чем поработать во время паузы, особенно в аспекте нападения.

Статистика личных встреч

Вот уже восемь очных матчей кряду римский клуб не проигрывает и победил в шести из них, в том числе во всех трех последних.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости из Турина тут зацепятся за очки. Согласимся с ними в том, что тут фаворит вполне очевиден - римский гранд должен обыгрывать удобного соперника на своем поле (коэффициент - 1,6).