В воскресенье, 14 сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Заря» встретится с «Колосом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15:30.

Луганский клуб постепенно начинает находить свою игру и закрепляться в турнирной таблице как можно выше. Конечно, победы «Зари» были одержаны над коллективами, для которых этот сезон стал дебютным в элите украинского футбола – «Кудровкой» и «Полтавой», но все равно они принесли команде очки. А сейчас у «мужиков» появилась возможность испортить настроение одному из нынешних лидеров УПЛ «Колосу», и тем более взять реванш за разгромное поражение почти полгода назад.

«Колоски» в четырех стартовых турах сейчас впечатляют результатами, потому что команде удалось в трех матчах подряд сыграть достойно против команд, которые в прошлом сезоне боролись за еврокубки, и до этого переиграть «Эпицентр». Хотя в игре с новичком УПЛ, «Колос» должен был закрывать игру гораздо раньше, но чудо-реакция Билыка не давала этого сделать команде Костышина. Учитывая осечки в этом туре со стороны «Динамо» и «Шахтера», у «колосков» есть отличные шансы побороться за первую строчку, но для этого нужно обыгрывать «Зарю».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.