В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе принимала ковалевский Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

Колос довольно быстро удвоил свое преимущество. Снова атака с правого фланга, после которой Климчук отпасовал на Цурикова, ударом с метров 5-ти рикошетом от Пердуты пробил за воротничок Турбаевскому. Колосс удваивает преимущество.

Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Казалось, что Колос упустил возможность провести атаку, но Кане ударом с метров 27-ми попал в девятку. Колос увеличил преимущество.

Українська Прем'єр-ліга. 5-й тур.

«Зоря» – «Колос» - 1:3

Голи: Будківський, 52 – Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане, 90+4

Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор