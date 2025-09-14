Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Заря
14.09.2025 15:30 – FT 1 : 3
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 18:13 |
632
0

Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор

Команды сыграли матч 5 тура УПЛ

14 сентября 2025, 18:13 |
632
0
Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор
ФК Колос.

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря на номинально домашнем стадионе принимала ковалевский Колос.

Счет в матче открыли подопечные Руслана Костышина. После неудачного кросса Гусола Алефиренко догнал мяч на самой линии и пошел на Климчука, который оторвавшись от Джордана головой отправил мяч в ворота.

Колос довольно быстро удвоил свое преимущество. Снова атака с правого фланга, после которой Климчук отпасовал на Цурикова, ударом с метров 5-ти рикошетом от Пердуты пробил за воротничок Турбаевскому. Колосс удваивает преимущество.

Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Последнее слово все же было за подопечными Костышина. Казалось, что Колос упустил возможность провести атаку, но Кане ударом с метров 27-ми попал в девятку. Колос увеличил преимущество.

Українська Прем'єр-ліга. 5-й тур.

«Зоря» – «Колос» - 1:3

Голи: Будківський, 52 – Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане, 90+4

Заря – Колос – 1:3. Шедевр Кане, автогол Пердуты. Видео голов и обзор

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Колос Ковалевка.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Пердута (Колос Ковалевка).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Колос Ковалевка).
По теме:
Юрий ВИРТ: «Трудная и крайне важная победа»
ВИДЕО. Это финиш. Кане добил Зарю, сотворив шедевр в матче УПЛ
Лидеры группы А одержали победы. Результаты 8-го тура Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Юрий Климчук видео голов и обзор Колос Ковалевка Заря - Колос Игорь Пердута автогол Ибрахим Кане Филипп Будковский
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
Футбол | 14 сентября 2025, 17:43 0
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ
В синем и красном углах ринга. Названы стартовые составы Ман Сити и МЮ

14 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 4-го тура АПЛ

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Футбол | 14.09.2025, 08:42
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14.09.2025, 12:37
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 27
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем