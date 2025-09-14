Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме хотелось спать»
Премьер-лига
Заря
14.09.2025 15:30 – FT 1 : 3
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме хотелось спать»

Луганская «Заря» уступила «Колосу» со счетом 1:3

ФК Заря

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Колоса» (1:3) в матче 5-го тура УПЛ.

– Наша старая болезнь – первый момент и мы пропускаем. Первый тайм был такой, что спать хотелось. Затем показали реакцию. Вышли на поле ребята, более или менее усилившие нашу игру. Забили один гол. Пытались спастись. Но соперник был побеждающим, очень качественно играющим в обороне.

Желание у нас было, но только во втором тайме. Начали матч не очень хорошо. Команда расстроена. Есть над чем работать.

– Чего Саленко не играл с первых минут?

– Когда не видишь парня две недели, то не знаешь, как он себя чувствует. Тренировался с нами два дня. У него были переезды, а эта нагрузка и для молодых игроков тоже. Рассчитываем на него в будущем. Не зря он вызывается в сборную.

– В прошлый раз тогда команда Младена Бартуловича играла здесь с «Колосом» и поиграла 0:3. Или, подсознательно, ваша команда не держала в уме эту встречу?

– Нет. Напротив. У них было 10 баллов, у нас 7. Побеждай сегодня и ты тоже набираешь 10 очков… Надо играть с первых минут. У нас хорошая команда, я вижу это на тренировках. Но почему-то начинаем играть тогда, когда пропускаем.

По теме:
Владислав ЛУПАШКО: «Мы играли в то, что комфортно сопернику»
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Александр Сильченко Источник: ФК Заря Луганск
