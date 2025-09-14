Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
14.09.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
Заря – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неплохие обороты набрали обе команды, но хотя бы одной придется потерять очки

УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Заря


Луганская «Заря» после предыдущего сезона получила нового/старого главного тренера в лице Виктора Скрипника и сейчас усиленно пытается выйти в игровой тонус образца лучших фрагментов первой каденции этого известного украинского специалиста. Получается не без скрипа, однако процесс запущен, что стало заметно уже по итогам первой части сезона, которая была относительно короткой – всего четыре тура и кубковый матч для вовлеченных на стадии 1/32 финала команд УПЛ.

И на самом деле именно та встреча «старых знакомых» в Одессе против «Черноморца» (1:2), и стала редким примером неудачного выступления «мужиков». Впрочем, не по игре счет был в том противостоянии, а вот от «Кривбасса» за несколько дней до этого в чемпионате было вполне закономерное поражение (2:3). Там Патрик ван Леувен своим тактическим катком переехал бывший клуб.

А вот остальные встречи «Заря» проводила с позиции силы. Благо, соперники к этом лишь располагали. ЛНЗ среди них был единственным с хоть сколько-нибудь весомым опытом выступления в УПЛ (0:0), тогда как «Кудривка» (2:1) и СК «Полтава» экзамен на зрелось луганскому экзаменатору сдать не смогли. Как видим, календарь у команды Скрипника был таким, что и максимум возможных очков вместе с продвижением в Кубке от нее можно было ожидать. Но на деле вышло несколько иначе. Теперь в ближайший месяц соперники будут куда более интересные. Например, по предстоящему поединку.

Колос


Ковалевский «Колос» уже успел за последние годы выработать защитный механизм, когда команда сваливается в череду неудачных результатов, после чего где-то под конец сезона руководство принимает решение, что стоит сменить главного тренера, и новичок в должности потом спасает и старую кампанию, и в новой начинает достаточно неплохо. Впрочем, Руслана Костышина «новичком» в структуре «колосков» язык не повернется назвать.

Но сути дела это не меняет – «Колос» заиграл в красивый атакующий футбол еще весной, а уже в новом сезоне успел добавить себе неплохой процент зрительских симпатий. В первую очередь, это происходит после таких побед, как над «Полесьем» (2:1) или «Кривбассом» (1:0) образца начала сезона, хотя и неудачи в Кубке против столичного «Локомотива» в серии пенальти можно было бы спокойно избежать.

А так – команда Костышина теперь проведет осень в спокойном режиме, благодаря чему у нее появится время подумать, кем заменять Владислава Велетня, которого забрали себе все те же «волки». Матч против «Эпицентра» (1:0) перед началом международного перерыва показал, что полноценной замены для одного из лучших дриблеров нашего чемпионата пока что нет, но результат все равно был добыт, что помогает «Колосу» держаться неподалеку от «Динамо» и «Шахтера». К слову, они в этом туре очки потеряли, поэтому у «колосков» будет шанс сравняться с киевлянами и обогнать дончан. Или же «Заря» получит возможность ликвидировать отставание от коллектива Костышина, что также вполне вероятно.

История встреч


Футбольные пути «Зари» и «Колоса» ранее пересекались 13 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны луганчан – 7 матчей, тогда как у ковалевского клуба их 4, а еще две игры завершились вничью. Разница голов – 14:10, в пользу «Зари». В конце марта этого года «колоски» на этом же стадионе победили с голами Андрея Цурикова (дубль) и Павла Ориховского (3:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 39 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Владимир Новохатний. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Андреем Зайцевым и Виктором Дердо. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Зари» – 2 победы, 1 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Колосом» он пересекался 13 раз – 5 побед, 3 ничьих и 5 поражений.

Ориентировочные составы


«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Попара, Саленко – Маткевич, Будковский, Слесарь.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Э. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай, Теллес, Гагнидзе – Гусол, Климчук, Алефиренко.

Заря
14 сентября 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
