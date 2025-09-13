Женская сборная Украины по теннису начала подготовку к финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

13 сентября Элина Свитолина и Надежда Киченок провели утреннюю тренировку на кортах Шэньчжэня (Китай) под руководством капитана команды Ильи Марченко.

Уже 17 числа сине-желтые сыграют против сборной Испании в четвертьфинале командного турнира.

Помимо Элины и Надежды, за украинскую национальную команду также выступят Людмила Киченок, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ФОТО. Подготовка к Испании: Свитолина и Надежда Киченок провели тренировку