Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Подготовка к Испании: Свитолина и Надежда Киченок провели тренировку
Кубок Билли Джин Кинг
13 сентября 2025, 14:15 |
170
0

17 сентября сине-желтые сыграют против испанской команды в четвертьфинале КБДК-2025

17 сентября сине-желтые сыграют против испанской команды в четвертьфинале КБДК-2025

13 сентября 2025, 14:15
170
0
ФОТО. Подготовка к Испании: Свитолина и Надежда Киченок провели тренировку
Svitolina Foundation. Надежда Киченок, Элина Свитолина и Илья Марченко

Женская сборная Украины по теннису начала подготовку к финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025.

13 сентября Элина Свитолина и Надежда Киченок провели утреннюю тренировку на кортах Шэньчжэня (Китай) под руководством капитана команды Ильи Марченко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Уже 17 числа сине-желтые сыграют против сборной Испании в четвертьфинале командного турнира.

Помимо Элины и Надежды, за украинскую национальную команду также выступят Людмила Киченок, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ФОТО. Подготовка к Испании: Свитолина и Надежда Киченок провели тренировку

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера. Невертон вернулся: приготовления к игре УПЛ
ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ
ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку
фото тренировка женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Илья Марченко Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
