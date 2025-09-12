Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Шэньчжэнь, Китай.

12 сентября титулованная украинка празднует 31-й день рождения. Элину поздравили прям в аэропорту, в частности и сестры Киченок Людмила и Надежда, Стас Хмарский и Илья Марченко.

Уже 17 числа Элина вместе со сборной Украины начнет выступления в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. В четвертьфинале украинки поборются с командой Испании.

Помимо Свитолиной и сестер Киченок, за сине-желтых сыграют Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ФОТО. Свитолина прибыла в Китай. Элину поздравили с днем рождения