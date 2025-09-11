Кубок Билли Джин Кинг11 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:47
236
4
ФОТО. Первыми из сборной Украины: сестры Киченок прилетели в Шэньчжэнь
Людмила и Надежда Киченок приехали в Китай, где уже 17 сентября сыграют за сине-желтых
11 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:47
236
4
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прилетели в Шэньчжэнь, Китай.
Соответствующими фото сестры поделилась в своем Instagram. Киченок первыми из сборной Украины прибыли в Китай.
Уже 16 сентября в Шэньчжэне начнутся матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. Сборная Украины стартует 17 числа против команды Испании.
Помимо Киченок, за сине-желтых выступят Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.
ФОТО. Первыми из сборной Украины: сестры Киченок прилетели в Шэньчжэнь
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 1
Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером
Бокс | 11 сентября 2025, 17:30 4
Александр ставит на американца
Теннис | 11.09.2025, 16:53
Футбол | 11.09.2025, 07:36
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
"Зіграють за сніжно-жовтих"?!...
Мені хтось пояснить, чому за збірну не грають Калініна і Ястремська?
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
09.09.2025, 16:12 60
10.09.2025, 04:02
09.09.2025, 20:59 448
11.09.2025, 08:30 28
10.09.2025, 20:06 8
09.09.2025, 21:20 20
10.09.2025, 03:06 3
10.09.2025, 00:02