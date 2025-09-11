Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
11 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:47
Людмила и Надежда Киченок приехали в Китай, где уже 17 сентября сыграют за сине-желтых

ФОТО. Первыми из сборной Украины: сестры Киченок прилетели в Шэньчжэнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прилетели в Шэньчжэнь, Китай.

Соответствующими фото сестры поделилась в своем Instagram. Киченок первыми из сборной Украины прибыли в Китай.

Уже 16 сентября в Шэньчжэне начнутся матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. Сборная Украины стартует 17 числа против команды Испании.

Помимо Киченок, за сине-желтых выступят Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

фото Людмила Киченок Надежда Киченок Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
