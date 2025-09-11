Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прилетели в Шэньчжэнь, Китай.

Соответствующими фото сестры поделилась в своем Instagram. Киченок первыми из сборной Украины прибыли в Китай.

Уже 16 сентября в Шэньчжэне начнутся матчевые противостояния финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025. Сборная Украины стартует 17 числа против команды Испании.

Помимо Киченок, за сине-желтых выступят Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ФОТО. Первыми из сборной Украины: сестры Киченок прилетели в Шэньчжэнь