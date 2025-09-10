Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале
Кубок Билли Джин Кинг
10 сентября 2025, 15:22 |
356
0

ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале

Элина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram

10 сентября 2025, 15:22 |
356
0
ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) поделилась новой публикации в своем Instagram.

Украинка опубликовала фотографии со своей тренировки в спортивном зале.

«Отлично провел время на короткой тренировке. Теперь направляюсь в Китай для последнего рывка сезона», – подписана публикация.

Уже 17 сентября Свитолина вместе со сборной Украины сыграет против команды Испании в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. Помимо Элины, ха сине-желтых выступят Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.

ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале

По теме:
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминикиной в Кубке Дэвиса
ФОТО. Кардинальная смена имиджа: Алькарас покрасил волосы в белый цвет
Реал сообщил подробности о состоянии Лунина, Беллингема и других игроков
фото тренировка тренажерный зал Элина Свитолина lifestyle Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Теннис | 10 сентября 2025, 16:27 0
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?
Легенда австралийского тенниса оштрафован на $18.7 тысяч. Что случилось?

ITIA дисквалифицировало Хьюитта за то, что тот толкнул сотрудника антидопинговой службы

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2025, 21:20 20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Футбол | 10.09.2025, 12:32
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
Хацкевич назвал нового тренера для сборной Украины. Есть и альтернатива
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем