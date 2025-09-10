ФОТО. Подготовка к сборной: Свитолина показала, как тренируется в спортзале
Элина поделилась новыми фотографиями в своем Instagram
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) поделилась новой публикации в своем Instagram.
Украинка опубликовала фотографии со своей тренировки в спортивном зале.
«Отлично провел время на короткой тренировке. Теперь направляюсь в Китай для последнего рывка сезона», – подписана публикация.
Уже 17 сентября Свитолина вместе со сборной Украины сыграет против команды Испании в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг. Помимо Элины, ха сине-желтых выступят Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.
