Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике
Другие новости
08 сентября 2025, 23:26 |
227
0

ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике

Марта опубликовала новый пост в своем Instagram

08 сентября 2025, 23:26 |
227
0
ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая в обновленном рейтинге WTA занимает 25-е место, опубликовала новый пост в своем Instsgram.

Украинка поделилась последними кадрами из своей жизни, в частности показав свое фото в черном купальнике.

«100 часов вне Тура. Готовимся, отдыхаем, заряжаемся», – подписала публикацию Марта.

Уже 17 сентября Костюк вместе со сборной Украины сыграет против Испании в матчевом противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг. Финальная часть командного турнира состоится в китайском городе Шэньчжэнь.

ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике

По теме:
ФОТО. Футболистка украинского клуба разделась и показала все
Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили позиции по итогам US Open 2025
Марта Костюк фото lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной

Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08 сентября 2025, 18:02 10
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»

Новый вице-президент «Полесья» прокомментировал свое назначение

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
Теннис | 08.09.2025, 19:14
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
ВИДЕО. Равнодушная реакция Трампа на триумф Алькараса. Все потому, что...
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 20:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 17
Футбол
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем