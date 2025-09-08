ФОТО. Заряжается перед сборной: Костюк похвасталась фигурой в купальнике
Марта опубликовала новый пост в своем Instagram
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая в обновленном рейтинге WTA занимает 25-е место, опубликовала новый пост в своем Instsgram.
Украинка поделилась последними кадрами из своей жизни, в частности показав свое фото в черном купальнике.
«100 часов вне Тура. Готовимся, отдыхаем, заряжаемся», – подписала публикацию Марта.
Уже 17 сентября Костюк вместе со сборной Украины сыграет против Испании в матчевом противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг. Финальная часть командного турнира состоится в китайском городе Шэньчжэнь.
