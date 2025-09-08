Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили позиции по итогам US Open 2025

8 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на кортах Открытого чемпионата США 2025.

Победительницей US Open стала Арина Соболенко, которая является первой ракеткой мира. В топ-3 также входят Ига Свентек и Коко Гауфф.

Финалистка мейджора в Нью-Йорке Аманда Анисимова поднялась на четвертое место, установив личный рекорд.

Из изменений в первой десятке: Джессика Пегула опустилась на три места и идет седьмой, Чжэн Циньвень потеряла две строчки – она девятая.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам US Open поднялась на 13-е место, прибавив две позиции.

Марта Костюк, которая выступила лучше всех из украинских теннисисток, улучшила две строчки – она 25-я.

Даяна Ястремская (33-я), Юлия Стародубцева (75-я), Ангелина Калинина (152-я), Дарья Снигур (185-я) и Леся Цуренко (370-я) опустились в рейтинге.

А вот Александра Олейникова благодаря дебютному полуфиналу на соревнованиях WTA 125 в Монтре прибавила 27 позиций и сейчас располагается на 175-м месте.

Небольшой прогресс также и у Анастасии Соболевой – +3 строчки, она идет 267-й.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок, но она существенно потеряла позиции. Людмила не сумела защитить прошлогодний трофей US Open, вылетев в первом же раунде, поэтому она опустилась за пределы топ-30 – Киченок располагается на 33-м месте.

В первой сотне из украинок также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (80-я).

Украинки в парном рейтинге WTA