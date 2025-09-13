Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Бенфики: «Судаков даже не знает имен своих партнеров по команде»
Португалия
13 сентября 2025, 12:02 |
Наставник Бенфики: «Судаков даже не знает имен своих партнеров по команде»

Бруну Лаже оценил результат своих подопечных в матче «Бенфика» – «Санта-Клара»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

В пятницу, 12 сентября, состоялся матч пятого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Санта-Клара». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер «орлов» Бруну Лаже прокомментировал результат этого противостояния, ошибку Отаменди на последних минутах и дебют украинского полузащитника Георгия Судакова:

«К этой игре было сложно готовиться, учитывая форму игроков после международного перерыва. Игра в пятницу тоже не способствует этому. Думаю, мы контролировали матч, и, думаю, вина за ничью полностью лежит только на мне.

Ошибка Отаменди? Я тренер, и ответственность всегда на мне. Что касается того, что происходит с первой по 90-ю минуту, то ответственность несут игроки, но прежде всего тренер, и вот я здесь, это моя вина. Отаменди взял на себя ответственность, но я снимаю с него вину.

Мы участвуем в гонке со временем – оно нужно для тренировок с игроками, чтобы мы могли лучше взаимодействовать. Иванович и Павлидис вернулись в строй после долгого перерыва. Судаков вышел на поле и играл 30 минут, но он недавно к нам присоединился и еще даже не знает имен своих партнеров по команде. Нам нужно время», – рассказал наставник.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Санта-Клара Бруну Лаже Николас Отаменди Георгий Судаков
Николай Титюк Источник: A Bola
