ПСЖ – Ланс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги 1 14 сентября в 18:15
14 сентября состоится матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, который летом покинул английский Борнмут.
ПСЖ за первые три тура набрал 9 очков из 9 возможных, переиграв Нант, Анже и Тулузу.
Ланс набрал 6 пунктов: победы над Гавром и Брестом, а также поражение Лиону.
ПСЖ – Ланс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте