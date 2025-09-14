14 сентября состоится матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе парижан выступает украинский центральный защитник Илья Забарный, который летом покинул английский Борнмут.

ПСЖ за первые три тура набрал 9 очков из 9 возможных, переиграв Нант, Анже и Тулузу.

Ланс набрал 6 пунктов: победы над Гавром и Брестом, а также поражение Лиону.

ПСЖ – Ланс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.