Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Баркола. 90 минут Забарного: ПСЖ на Парк де Пренс разобрался с Лансом
Чемпионат Франции
ПСЖ
14.09.2025 18:15 – FT 2 : 0
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
1303
1

Дубль Баркола. 90 минут Забарного: ПСЖ на Парк де Пренс разобрался с Лансом

Парижане выиграли матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за парижан оформил Брэдли Баркола. Дважды на него ассистировал Витинья.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Подопечные Луиса Энрике добыли четвертую победу в четырех стартовых турах нового сезона чемпионата Франции и уверенно возглавляют таблицу с 12 очками из 12 возможных.

Ланс с шестью пунктами в активе располагается на восьмой позиции.

Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

ПСЖ – Ланс – 2:0

Голы: Баркола, 15, 51

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ Ланс Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный Брэдли Баркола Витинья (ПСЖ)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
