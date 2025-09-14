Дубль Баркола. 90 минут Забарного: ПСЖ на Парк де Пренс разобрался с Лансом
Парижане выиграли матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 со счетом 2:0
14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Дубль за парижан оформил Брэдли Баркола. Дважды на него ассистировал Витинья.
Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Подопечные Луиса Энрике добыли четвертую победу в четырех стартовых турах нового сезона чемпионата Франции и уверенно возглавляют таблицу с 12 очками из 12 возможных.
Ланс с шестью пунктами в активе располагается на восьмой позиции.
Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября
ПСЖ – Ланс – 2:0
Голы: Баркола, 15, 51
