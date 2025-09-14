Дубль Баркола. 90 минут Забарного: ПСЖ на Парк де Пренс разобрался с Лансом

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за парижан оформил Брэдли Баркола. Дважды на него ассистировал Витинья.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Подопечные Луиса Энрике добыли четвертую победу в четырех стартовых турах нового сезона чемпионата Франции и уверенно возглавляют таблицу с 12 очками из 12 возможных.

Ланс с шестью пунктами в активе располагается на восьмой позиции.

Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

ПСЖ – Ланс – 2:0

Голы: Баркола, 15, 51

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine