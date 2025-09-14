Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
14.09.2025 18:15
Ланс
Франция
14 сентября 2025, 14:14
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 14 сентября и начнется в 18:15 по Киеву

ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на Парк де Пренс пройдет матч 4-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Лансом. Поединок начнется в 18:15 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда при нынешних владельцах давно уже возвышается на пару голов над любой возможной конкуренцией. То, что все же Монако и Лилль все же выигрывали Лигу 1, означало только одно: фаворит из столицы банально не обращает особенного внимания на происходящее на внутренней арене, настолько ему приелись там трофеи. Он охотился на победу в Лиге чемпионов - и весной ее добыл. Впрочем, стоит помнить, что потом был щелчок по носу от Челси в финале клубного чемпионата мира. А в Суперкубке УЕФА горели 0:2 Тоттенхэму. Но в концовке сровняли, и выиграли и серию пенальти, и еще один, новый для себя, трофей.

Уже тогда в воротах стоял Шевалье - Доннарумму показательно списали, и в итоге сплавили в Манчестер Сити. Чуть позже все-таки купили Забарного из Борнмута, но пока что делят его игровое время с капитаном, Маркиньосом. Впрочем, и с тем, и с другим, побеждают - но, кажется, уже сейчас мыслями в следующем поединке, с Аталантой на евроарене.

Ланс

Клуб после успехов на стыке веков (тогда было и единственное чемпионство) надолго застрял во втором дивизионе Франции. Но, наконец-то вернувшись, ухитрился при Хейсе даже второе место взять и снова вспомнить о том, как играть в Лиге чемпионов. Повторить это не получилось, но в еврокубки пробивались. Правда, прошлый сезон уже закончили только восьмыми.

Отвоевывать позиции поручили Пьера Сажа - экс-наставника Лиона позвали летом. Он начал достаточно неплохо - минимально проиграл бывшим подопечным, но потом были победы и с Гавром на выезде, и с Брестом дома.

Статистика личных встреч

Парижский гранд выиграл все пять крайних очных матчей в чемпионате страны. Да и в кубке, хотя и было сложнее, но в итоге прошли конкурента.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно на этот раз выиграет фаворит. Ставим на него с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,92).

ПСЖ
14 сентября 2025 -
18:15
Ланс
ПСЖ Ланс Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
