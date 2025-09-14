ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26
14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.
Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября
ПСЖ – Ланс – 2:0
Голы: Баркола, 15, 51
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Барколя, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Баркола, 51 мин.
События матча
