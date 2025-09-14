Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Чемпионат Франции
ПСЖ
14.09.2025 18:15 – FT 2 : 0
Ланс
Франция
14 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:09
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги 1 2025/26

ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Лига 1 2025/26. 4-й тур, 14 сентября

ПСЖ – Ланс – 2:0

Голы: Баркола, 15, 51

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Барколя, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Баркола, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Обсервер Влад
Вже той нещасний clean sheet тулять до всіх підряд, не тільки до воротарів? Цирк
