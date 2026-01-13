Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 января 2026, 20:32 | Обновлено 13 января 2026, 20:51
Умер легендарный литовский футбольный тренер, экс-футболист Шахтера

Беньяминасу Зелькявичюсу был 81 год

15min.lt. Беньяминас Зелькявичюс

Вечером, 12 января, в возрасте 81 года в Вильнюсе скончался легендарный литовский футбольный тренер и футболист Беньяминас Зелькявичюс.

Беньяминас Зелькявичюс родился 6 февраля 1944 года в Каунасе. В 1961-м он дебютировал в профессиональном футболе за местную команду «Банга». Зелькявичюс имел поразительную карьеру как игрока, так и тренера. Беньяминас играл на позиции нападающего за вильнюсский «Жальгирис» (1963-1973), за который в официальных матчах забил 50 мячей в 331 матче. Непродолжительная пауза в выступлениях за ведущую команду Литвы была связана с переходом Зелькявичюса в донецкий «Шахтер» в 1968-м. За горняков в высшей лиге чемпионата СССР Беньяминас в 19 матчах провел 3 гола.

«Представляя «Шахтер», я особенно упорно тренировался, – вспоминал Зелькявичюс. - Помню, что во время сборов в Сочи все шли на зарядку в восемь утра, а я уже в семь был на море и час тренировался сам. Был удивлен, что за три месяца мне удалось значительно улучшить свою физическую форму, я стал гораздо быстрее».

ФК Жальгирис. Беньяминас Зелькявичюс (справа)

Дважды Зелькявичюса выбирали лучшим футболистом Литвы (1972, 1973).

Завершив 28-летним из-за конфликта с тренером карьеру игрока в 1973-м, через четыре года Зелькявичюс возглавил «Жальгирис» и тренировал команду с небольшими перерывами до 1996 года. 32-летний тренер принял команду, занимавшую 17 место во второй лиге, а через десять лет привел ее к бронзе чемпионата СССР.

Во второй половине 80-х под руководством Зелькявичюса выросло выдающееся поколение футболистов и двое из них – Норбековас и Янонис – стали в составе сборной СССР олимпийскими чемпионами Сеула 1988, Вячеславас Сукристовас – вице-чемпионом Европы-1988. За год до того составленная только из игроков «Жальгириса» студенческая сборная СССР выиграла Всемирную универсиаду. Зелькявичюс слыл железной дисциплиной, за что игроки уже после выхода «Жальгириса» в высшую лигу чемпионата СССР в 1983-м добились его отставки. Впрочем, после того, как команда скатилась на 15-е место, тренер вернулся.

Жальгирис-1987

В 1990-1991, 1995-1997 и 2000-2003 годах Зелькявичюс тренировал национальную сборную Литвы.

С 2015 года Беньяминас был председателем Совета футбольных тренеров Литвы. В 2020-м участники конференции Литовской федерации футбола единогласно проголосовали за присвоение Беньяминасу Зелькявичюсу звание Почетного президента организации.

За высокие спортивные и управленческие достижения и значительный вклад в историю литовского футбола Беньяминас Зелькявичюс в 2024 году был награжден Рыцарским крестом Ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

Наверное, есть некий символизм в том, что умер легендарный Зелькявичюс в канун особой для всех литовцев даты – 13 января страна отмечает День защитников Свободы. В этот день в 1991 году десятки тысяч жителей Вильнюса вышли защищать стратегические объекты от советской армии. 14 защитников тогда пало, сотни получили ранения.

Зелькявичюс был великим патриотом Литвы. «Думаю, патриотический прорыв в Литве начался именно со стадиона «Жальгирис», когда наша команда играла в матчах чемпионата СССР, – говорил Беньяминас год назад, в день своего 80-летия изданию 15min.lt. – Наши победы взволновали футбольных болельщиков поднять первыми литовские флаги на стадионе и выйти с ними на улицы. На стадионе тоже звучали литовские песни. Как тренера меня тянули по всем инстанциям. Первый секретарь вильнюсской городской организации коммунистической партии Витаутас Сакалаускас вызвал меня и выдвинул претензии относительно того, почему я не организовал публику на стадионе».

