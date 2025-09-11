МЮ – единственный клуб из большой шестерки АПЛ с интересным антидостижением

«Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима остается единственной командой из «большой шестерки» АПЛ, которая еще ни разу не сохранила свои ворота «сухими» в чемпионате.

Во всех трех матчах стартовых туров против «Арсенала» (0:1), «Фулгема» (1:1) и «Бернли» (3:2) «красные дьяволы» пропустили как минимум один мяч.

Лидерами по количеству матчей «на ноль» среди клубов «большой шестерки» являются «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» – по 2 каждый.

В следующем туре Премьер-лиги подопечные Аморима встретятся с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (14 сентября).