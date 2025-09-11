МЮ – единственный клуб из большой шестерки АПЛ с интересным антидостижением
«Красные дьяволы» пропустили во всех трех матчах стартовых туров чемпионата
«Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима остается единственной командой из «большой шестерки» АПЛ, которая еще ни разу не сохранила свои ворота «сухими» в чемпионате.
Во всех трех матчах стартовых туров против «Арсенала» (0:1), «Фулгема» (1:1) и «Бернли» (3:2) «красные дьяволы» пропустили как минимум один мяч.
Лидерами по количеству матчей «на ноль» среди клубов «большой шестерки» являются «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» – по 2 каждый.
В следующем туре Премьер-лиги подопечные Аморима встретятся с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы (14 сентября).
The only Big 6 team to fail to keep a clean sheets so far this PL season:— StatMuse FC (@statmusefc) September 11, 2025
Man United. pic.twitter.com/OgTiYU35nL
