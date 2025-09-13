Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2025, 04:02 |
786
2

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

13 сентября 2025, 04:02 |
786
2
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
УАФ. Николай Шапаренко и Андрей Яромленко

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко решил закрыть комментарии в Инстаграме, чтобы не столкнуться с критикой недовольных болельщиков.

Ранее такое же решение приняли Сергей Ребров и Илья Забарный.

По теме:
ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта
ФОТО. Милота дня. Жена футболиста сборной Украины покорила соцсети
Кто самый сильный? Игроки Динамо узнали свой рейтинг в футбольной игре
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Instagram ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Николай Шапаренко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Футбол | 12 сентября 2025, 08:44 3
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер

Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13 сентября 2025, 02:44 11
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
ЛЕОНЕНКО: «Он был на отдыхе, а теперь может уверенно сесть на скамейку»
Футбол | 13.09.2025, 03:43
ЛЕОНЕНКО: «Он был на отдыхе, а теперь может уверенно сесть на скамейку»
ЛЕОНЕНКО: «Он был на отдыхе, а теперь может уверенно сесть на скамейку»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
🤮🤮🤮 300 млн-онне недорозуміння краще нехай бойкотує румунського фаната Путлєра та Соловйова, а не в соплях коментарі закриває 🤮
Ответить
+3
Динамо Кива
Хоп, мусорок зашкварился.
Ответить
-1
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
11.09.2025, 11:45 3
Футбол
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем