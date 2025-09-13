Сборная УКРАИНЫ13 сентября 2025, 04:02 |
786
2
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме
13 сентября 2025, 04:02 |
786
2
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко решил закрыть комментарии в Инстаграме, чтобы не столкнуться с критикой недовольных болельщиков.
Ранее такое же решение приняли Сергей Ребров и Илья Забарный.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2025, 08:44 3
Синчук и Дигтярь могли стать футболистами «Шахтера»
Футбол | 13 сентября 2025, 02:44 11
Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Футбол | 13.09.2025, 03:43
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
🤮🤮🤮 300 млн-онне недорозуміння краще нехай бойкотує румунського фаната Путлєра та Соловйова, а не в соплях коментарі закриває 🤮
Хоп, мусорок зашкварился.
Популярные новости
12.09.2025, 04:45 3
12.09.2025, 03:30 8
12.09.2025, 05:15
12.09.2025, 01:17
11.09.2025, 11:45 3
11.09.2025, 00:32 1
12.09.2025, 07:42 74
11.09.2025, 07:07 8