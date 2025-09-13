Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча хавбек «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко решил закрыть комментарии в Инстаграме, чтобы не столкнуться с критикой недовольных болельщиков.

Ранее такое же решение приняли Сергей Ребров и Илья Забарный.