Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Пляжный футбол
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»

Дмитрий Войтенко не попал в заявку «сине-желтых» на Суперфинал Евролиги

АПФУ. Дмитрий Войтенко

Игрок национальной сборной Украины по пляжному футболу Дмитрий Войтенко, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему не попал в заявку «сине-желтых» на Суперфинал Евролиги.

– Рассчитывал, что ты будешь играть за сборную Украины в Суперфинале, но в заявке тебя не увидел. Почему ты не попал в команду на матчи в Италии? И что сказал тебе тренер?

– Первый момент. Почему не попал? Все мы знаем, какая у нас ситуация в стране. Она достаточно нелегкая на сегодняшний день. Все мы работаем ради победы. Поэтому я не смог решить вопрос о работе, чтобы у меня была возможность выехать с командой и дать какой-то результат для страны.

Но все эти моменты мы проговаривали с тренером. Мы были на связи, общались. Этот эпизод мы урегулировали. Поэтому я думаю, что с пониманием отнесутся все. И на будущее, если будет возможность, если я буду нужен команде, если меня будут вызывать, я уже буду стараться подстроиться. Если все будет хорошо, – сказал Дмитрий.

Национальная сборная Украины по победе стартовала в Суперфинале Евролиги. Подопечные Николая Костенко уверенно одолели Швейцарию на старте турнира. Уже в четверг 11 сентября наша национальная команда встретится с Испанией.

Испания – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
«Сезонный вид спорта». Игрок сборной – о проблемах пляжного футбола
Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка
Дмитрий Войтенко сборная Украины по пляжному футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
