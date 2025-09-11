Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»

Игрок национальной сборной Украины по пляжному футболу Дмитрий Войтенко, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему не попал в заявку «сине-желтых» на Суперфинал Евролиги.

– Рассчитывал, что ты будешь играть за сборную Украины в Суперфинале, но в заявке тебя не увидел. Почему ты не попал в команду на матчи в Италии? И что сказал тебе тренер?

– Первый момент. Почему не попал? Все мы знаем, какая у нас ситуация в стране. Она достаточно нелегкая на сегодняшний день. Все мы работаем ради победы. Поэтому я не смог решить вопрос о работе, чтобы у меня была возможность выехать с командой и дать какой-то результат для страны.

Но все эти моменты мы проговаривали с тренером. Мы были на связи, общались. Этот эпизод мы урегулировали. Поэтому я думаю, что с пониманием отнесутся все. И на будущее, если будет возможность, если я буду нужен команде, если меня будут вызывать, я уже буду стараться подстроиться. Если все будет хорошо, – сказал Дмитрий.

Национальная сборная Украины по победе стартовала в Суперфинале Евролиги. Подопечные Николая Костенко уверенно одолели Швейцарию на старте турнира. Уже в четверг 11 сентября наша национальная команда встретится с Испанией.