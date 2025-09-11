«Сезонный вид спорта». Игрок сборной – о проблемах пляжного футбола

Глаз украинского спортивного зрителя почти всегда прикован к футболу, ведь никто не хочет пропустить матчи главной национальной команды. На фоне большого футбола его «младший брат», пляжный футбол, часто остаётся в тени и не получает должного внимания, несмотря на зрелищность и результативность.

Сборная Украины по пляжному футболу в итальянском Виареджио начала свой путь в Суперфинале Евролиги, но внимания к команде было значительно меньше как до матча, так и после него, если сравнивать с матчем большого футбола между сборными Азербайджана и Украины.

Игрок сборной Украины по пляжному футболу и днепровского «Выбора» Дмитрий Войтенко эксклюзивно для Sport.ua поделился частичкой пляжной жизни: спортсмен рассказал о проблемах развития пляжного футбола, шансах «сине-жёлтых» в Суперфинале, будущих клубных турнирах и рассказал о начале своей карьеры.

– Как ты попал в пляжный футбол? И почему сделал именно этот выбор?

– Попал в пляжный футбол, когда поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Это был первый момент. Мы сыграли чемпионат по футзалу среди студентов, выиграли его, и к нам тогда пришёл главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Сергей Кучеренко с предложением летом поучаствовать в сезоне пляжного футбола – проект «молодёжь». Это было предложение для всех, для всей сборной команды по футзалу университета.

С самого начала на тренировки пришло много заинтересованных людей. Тренер посмотрел на нас и сказал, что к концу сезона будут играть 6-7 человек. Так мы и закончили, осталась такая численность игроков.

Потом он сказал, чтобы мы брали всех, а там посмотрим, кому понравится. И тогда у нас собралось более тридцати человек. И Сергей Володимирович сказал одну такую фразу: «До конца сезона останется шесть или семь футболистов». Так и получилось: к концу сезона осталась именно такая численность игроков.

Первый сезон прошёл довольно тяжело для нас. Но можно сказать, что успешно, потому что он заложил нам основу, базу. После завершения сезона он подошёл ко мне и сказал, что я кандидат в национальную сборную на следующий год. Для меня это стало стимулом. Я уже не стал уезжать в большой футбол куда-либо. И так у меня была ситуация, что я играл в футзал и летом в пляжный футбол. Мне понравилось, это стало стимулом, что я достиг своей цели. Но у меня не было приоритета играть за сборную по большому футболу, футзалу или пляжному футболу. Так всё и получилось – с этого я и начал карьеру.

– Помнишь свой первый матч?

– Не помню, честно, не помню. Первая игра точно была на чемпионате города Киева, если считать начало моей пляжной жизни.

– А если за сборную Украины?

– За сборную первые матчи неофициальные – играл в товарищеском турнире в Витебске. Но эту тему я не хочу затрагивать. Если говорить об официальных матчах, это была Польша, Сопот, 2014 год, если не ошибаюсь. Далее был Шиофок из Венгрии, а потом испанская Торредембара. И первая у нас игра была против Швейцарии. Помню, что первый свой гол забил швейцарцам со штрафного – в дальний угол. В итоге мы заняли второе место в группе. Помню, как Сергей Володимирович подошёл ко мне после моего первого выезда: «Вот тигрёнок. Я рассчитывал, что ты забьёшь пять, а ты только три». Это запомнилось. Потом мы поехали в Шиофок, Венгрия, на озере Балатон играли. Там был достаточно хороший стадион, стабильно проводились чемпионаты, этапы чемпионата Европы. И потом последний турнир того года был суперфинал. После выхода мы оказались в городе Торредембара, Испания. Мне этот выезд запомнился больше всего, потому что суперфинал, ажиотаж, просто космос. Атмосфера на стадионах при каждой игре была невероятной, ещё и когда играешь со сборной Испании. Для меня как молодого игрока это была просто паника. Но вроде справились. Я даже тогда забивал Испании, не помню точно сколько, но один гол точно помню. Также была игра со швейцарцами, а третьего соперника честно не помню. Конечные результаты тоже забыл. Сергей Володимирович взял на себя ответственность: он выбрал трёх молодых игроков на суперфинал и убрал некоторых опытных футболистов. Думаю, результат был приятным для команды. Из молодых тогда поехали я, Олег Будзько и Дмитрий Медведь. И до сих пор считаю, что мы сыграли достаточно неплохо.

– Насколько сложно адаптироваться к игре на песке? В чем главная особенность пляжного футбола?

– Адаптация проходит не так сложно, как кажется. Организм человека достаточно быстро приспосабливается к чему угодно. Но есть очень много элементов в пляжном футболе, которые не дают возможности сразу играть на высоком уровне. Во-первых, большое количество технических элементов. Нужно научиться поднимать мяч. Его тоже нужно правильно принять, чтобы это было быстро, качественно для себя в первую очередь, чтобы после подъёма мяча можно было сразу сделать следующий элемент. Во-вторых, среди сложных элементов есть удар через себя. Чтобы научиться так бить, нужно сделать… даже не знаю, сколько повторений, чтобы качественно выполнять этот элемент. В-третьих, если ты думаешь, что уже играешь на высоком уровне, есть ситуация: принял мяч, готов отдать пас. Нужно отдать не просто так, чтобы сделать пас и отдыхать, а чтобы игроку было удобно работать с мячом: в один или два касания, отдать так, чтобы ему было удобно. Бывают ситуации, когда нужно отдать именно в грудь – ты делаешь всё, чтобы отдать именно в грудь. Это очень большой расчёт, нужно быть очень сконцентрированным на каждом элементе, каждую секунду на поле.

Когда у нас были тренировки с Сергеем Володимировичем Кучеренко в первый сезон, была ситуация: просто становились на дистанцию десять метров, и его задача была, чтобы все упражнения выполнялись максимально качественно. Например, начало упражнения: «грудь, колено, ногой отдали – грудь, колено, ногой отдали». Передавать мяч обязательно только в грудь. Если отдавал на колено или куда-то ещё – сразу «не зачёт» (смеётся). Такие моменты нужно понимать, если хочешь заниматься и выступать на высоком уровне. А адаптироваться можно очень быстро. Но для того, чтобы играть на высоком уровне, нужно развивать большое количество технических элементов, которые помогут в будущем.

– По твоему мнению, почему к пляжному футболу приковано так мало внимания? В чем суть проблемы?

– Во-первых, стоит отметить, что это неолимпийский вид спорта, и именно поэтому к нему приковано относительно низкое внимание. Также проблема в отсутствии развития рекламной сферы. Даже когда проводятся чемпионаты Киев, Украины – это не освещается полностью, кроме постов в Инстаграме. Нет баннеров и прочего. Это если брать совсем минимальное. Третий момент, нет детских спортивных школ. Их просто нет. Я слышал о попытках создать отделения, где будут обучать пляжному футболу, но эти отделения адекватно не могут работать, просто не могут, потому что пляжный футбол – сезонный вид спорта. Такая ситуация в Украине. В других странах этот вид спорта задеян круглый год: постоянные чемпионаты, турниры, команды готовятся, тренируются, развивается молодёжь.

В нашем случае на этот год единственная команда с детской спортивной школой – «NC BeachSoccer». И опять же, я смотрю со стороны. Это единственная команда с хорошим развитием. Но, на мой взгляд, заинтересовать детей заниматься исключительно пляжным футболом очень сложно. Банально нет рекламы, люди узнают, что идёт чемпионат Украины, только если игрок сказал другу, а тот друг – ещё кому-то. Такая ситуация. Я честно даже не знаю, как там на самом деле. Нужно проделать очень много работы не только командам, которые играют в чемпионатах Украины и городов, но и руководству.

В целом, руководство должно делать огромный объём работы для развития, смены поколений. Сейчас качественных молодых игроков очень мало. И второй момент: даже если появляются новые игроки, попасть в сборную Украины крайне трудно, потому что есть основной костяк, который играет постоянно. Кто-то боится брать на себя ответственность, чтобы взять молодого игрока на чемпионат, ведь мы все боремся за результат, который будут спрашивать с тренера. А молодым как расти? Например, есть люди, которым уже сорок лет, и они всё равно ездят, играют. Почему не дать возможность молодому игроку за один-два года почувствовать этапы чемпионата Европы, а потом, когда он поймёт уровень игры Европы, справляться и давать результат? Для этого нужно брать на себя ответственность, вызывать в сборную и дать возможность.

– Учитывая все эти факторы, видишь ли ты светлое будущее пляжного футбола в Украине?

– Как мы говорили, светлое будущее пляжного футбола Украины возможно, если всё-таки он станет олимпийским видом спорта. Это как минимум. Если пляжный футбол олимпийский, это больше заинтересованности: и самих спортсменов, и спонсоров, и людей, которые просто наблюдают. Развитие возможно только тогда, когда вид спорта во всём мире признают олимпийским, и начнут уделять ему больше времени. Сейчас мы уделяем очень мало времени пляжному футболу. В национальной сборной нет полноценного годового плана подготовки.

Про какой может быть развитие пляжного футбола, если даже в сборной нет подготовки на год? Нету в национальной команде, нет в молодежной. Это просто фантастика. Например, молодёжная сборная играла с командой, основу которой составляли игроки клуба ДЮСШ-10. Она выступала как U-18, в составе не было ни одного игрока старше 18 лет. Они играли первый и второй сезон только благодаря тому, что я нахожусь в пляжном футболе. Я выполнял роль главного тренера вместе с Ярославом Миколайовичем Заворотным, помогал Виктор Гринёв. Они играли только благодаря тому, что мы занимаемся этим видом спорта долгое время. Есть какие-то положительные результаты. Их это интересовало. Они приходили на матчи, смотрели, потом сами говорили: «Мы хотим играть в пляжный футбол, можете нас заявить?» Были игроки, которые после первого сезона сказали: «Мне пляжный футбол нравится больше, чем большой». Кому-то этот формат подходит, а кто-то, как я видел, прячется от пляжного футбола, потому что не понимает особенностей. На большом футболе человек ещё более-менее играет, а на пляжном – его нет. Сегодня молодежная сборная грубо говоря полностью расформирована. Сейчас команда переходит в большой футбол. То о чём говорить про пляжный футбол? Сейчас абсолютно ничего, всё переносится на следующий год. Развития как такового нет. То же самое с национальной сборной. Сейчас сыграется последний тур, дальше переходим во футзал, большой футбол. Одним словом – большая пауза.

– Рассчитывал, что ты будешь играть за сборную Украины в Суперфинале, но в заявке тебя не увидел. Почему ты не попал в состав команды на матчи в Италии? И что на это сказал тебе тренер?

– Первый момент. Почему не попал? Все мы знаем, какая у нас ситуация в стране. Она достаточно непростая на сегодняшний день. Все мы работаем ради победы. Поэтому сейчас я не смог решить вопрос с работой, чтобы у меня была возможность выехать с командой и дать какой-то результат для страны. Но все эти моменты мы обсуждали с тренером. Мы были на связи, общались. Этот эпизод мы урегулировали. Поэтому я думаю, что все отнесутся с пониманием. И в будущем, если будет возможность, если я буду нужен команде, если меня вызовут, то я постараюсь подстроиться. Если всё будет хорошо.

– Давай тогда сделаем такой прогноз. Сборная будет играть против Швейцарии, Испании и Дании. Чего ожидаешь и кого из соперников стоит опасаться?

– Если брать из этих трёх команд, то фаворитом группы я для себя считаю команду Испании. Потому что команда очень мобильная, очень сбалансированная – а ещё молодая. Это играет большую роль. Испанцы подготовлены очень сильно тактически. Отточены все моменты, даже до минимальных перемещений на поле. Все знают, кто что делает. Все эти критерии – это такой весомый аргумент, что команда может финишировать первой в группе. Мой прогноз – считаю, что сборная Украины не будет сильно отставать от испанцев, если говорить о забитых мячах. Но я думаю, что всё-таки это один из немногих матчей, где Украина может проиграть. А дальше по турнирной таблице будет положительный результат.

– То есть мы выходим из группы, правильно?

– Да. Я считаю, что мы должны выходить из группы.

– А как думаешь, удастся пробиться дальше, или это всё-таки предел?

– Тут ситуация такая, что все мы знаем, что есть белорусы. И тут вопрос в том, кто на кого выйдет. Насколько я знаю, если в полуфинале команда встретится с Беларусью, то сборная Украины играть не будет. Такая вот ситуация, и все мы понимаем почему.

Возвращаясь к прогнозам, далее обсудим швейцарцев. Швейцария тоже достаточно хорошая команда. Всегда с этой сборной были интересные матчи. Очень много чего помню из этих дуэлей. И все эти матчи всегда такие: шесть-пять, семь-шесть, восемь-шесть, шесть-восемь. Швейцарцы любят играть, и важно, что они дают играть. И много раз мы за счёт этого их и обыгрывали. Потому что мы забивали свои мячи, а в оборонительных функциях своих нигде не уступали, и поэтому у нас был результат.

Поэтому считаю, что команда Швейцарии на сегодня по зубам сборной Украины. И мне очень верится, что Украина обыграет соперника и заработает три очка. И в целом для команды игра должна сложиться положительно, потому что все прекрасно знают от А до Я, как играет команда Швейцарии, что они делают, как тактически они готовы. Все эти моменты тренерский штаб доведёт до сведения команды. При качественной реализации наставлений на игру будет положительный результат.

Последняя – Дания. Эта команда, на самом деле, если говорить откровенно, ещё два года назад была в низшей лиге. Она никогда не выступала в Лиге А. И рассматривать её как какого-то потенциального соперника для сборной Украины было невозможно. Потому что и тактически, и по подбору игроков сборная Украины всегда превосходила команду Дании. Если смотреть сейчас, с приходом в тренерский штаб сборной Дании испанца Льоренце, игра команды сильно изменилась. Они вышли в Лигу А, проявляли себя в каждой игре, росли, и видно, что работа, которую проводит тренер, не проходит зря. Команда Дании играла в параллельной группе, когда мы были в Молдове. Честно говоря, для сборной Украины этот соперник проблемой не станет. И с тем подбором игроков, которые поехали на Суперфинал, это будет хорошая игра, которая завершится положительно для команды сборной Украины.

– С учётом нынешнего состояния дел в сборной Украины, способна ли команда побороться за медали – как в Евролиге, так и в других турнирах или на будущих чемпионатах мира?

– Ну, первый момент. Насколько я знаю, все игроки, которые поехали, находятся в максимально оптимальных кондициях. Максимально, потому что мы сыграли весь сезон. Некоторые ребята из тех, кто сейчас поехал, сыграли чемпионат, этап чемпионата Европы в Молдове. Также завершился чемпионат Украины, и он в этом году был очень интересным.

Команда, я считаю, подошла в своих оптимальных кондициях, и у них есть все шансы реализовать себя и завоевать медали. Но, опять же, мы понимаем, что многое зависит от ситуации выхода из группы – на кого мы попадём. А если брать чемпионаты мира, то уже несколько раз мы туда не ездили. И это, скажем так, для нас очень болезненный вопрос. Потому что, когда ты полгода готовишься сначала к отбору на чемпионат мира, проходишь его, а потом тебе говорят, что ты не едешь, или вовсе не говорят, а освещают это просто в интернете… Я даже не знаю. Я не хочу даже говорить о чемпионате мира, потому что ситуация складывается так, что на чемпионатах мира играют, опять же, белорусы. Одним из самых важных критериев в тот момент, когда нас не выпускали, как нам объясняли, были задействованы белорусы на чемпионате мира. Если смотреть на другие виды спорта, когда они ездят и выступают там, играют и против белорусов, и против россиян и так далее – в результате наши ставят эти страны на колени. Честно говоря, я бы хотел поехать на чемпионат мира и выступить максимально достойно. Даже если мы выйдем против них играть, там уже не будет шансов. И будет так, как говорят в хоккее: шайбе некуда деваться. Тут уже всё, нужно реализовывать только свои лучшие качества. Только результат. Поэтому даже не знаю. С этим составом, думаю, будет ещё сложно выступать на чемпионате мира, а если добавить ещё нескольких игроков, тогда всё будет топ.

– Это будет проблема самих игроков и их профессионализма, или это уже вопрос к тренерскому штабу?

– Это не будет проблемой игроков, это будет скорее вопрос к тренерскому штабу, всем причастным и к руководству. Максимально ко всем, кто отвечает за пляжный футбол в стране. Чтобы была достойная подготовка команды к ЧМ, надлежащее отношение к команде, диалоги, поддержка. На мой взгляд, только в этом случае может быть положительный и качественный результат.

– Кого бы ты выделил сейчас в составе сборной Украины и кто, на твоё мнение, зажжёт на матчах Суперфинала?

– Андрулик Пашко поехал? Если Андрулик поехал, значит, всё будет в порядке. Он очень талантливый парень. Мне кажется, что со временем он должен стать лидером, потому что, если он будет постоянно развиваться в тренировочном процессе, то будет регулярно играть на европейских аренах. Андрей реально, по своим функциональным возможностям, человек, который может сыграть просто три тайма без замен. Плюс чуть добавить мозгов – и всё, будет лучшим. Важно ещё, что на чемпионате Украины Андрей стал лучшим игроком. Я думаю, что это максимально заслуженно, потому что он вытащил свою команду «Альтернатива» в полуфинале и проявил себя в финале. Поэтому, поскольку он сейчас в своих лучших кондициях, думаю, что должен очень достойно выступить на этом чемпионате.

Если брать по нынешнему составу – Ярмак поехал, молодой игрок из «NC BeachSoccer». Кстати, он сейчас достаточно хорошо подготовлен благодаря Евдокимову Андрею. Своей игрой Ярмак доказал, что может и готов играть на чемпионате Европы, ещё и в Суперфинале. Если честно, единственная проблема в том, что он едет сразу на Суперфинал. Там нет таких, знаешь, проходных матчей. Я же говорил, что, например, даже команда Дании может в каком-то аспекте не превосходить сборную Украины, но за счёт того, что она понимает многие аспекты, может стать проблемой. Она также может дать очень хороший бой и ничем не уступать. Грубо говоря, каждая игра – это финал. Поэтому для него этот турнир будет очень тяжёлым. Но я думаю, что он должен себя очень хорошо проявить, как молодой игрок.

– Кто, на твоё мнение, фаворит Суперфинала в Италии?

– Ну, тут такая ситуация, что как бы я ни хотел, но я думаю, что Испания. И почему-то мне кажется, что белорусы. Но и про Украину мы не забываем.

– Обратим внимание на твою клубную карьеру. Ранее ты выступал за «Гриффин», а в 2025 году уже играешь за «Выбор». Почему ты сделал такой шаг? Что стало причиной?

– На протяжении предыдущих лет я выступал за клуб «Гриффин». Думаю, что для всех эта команда известна, не новая – я бы сказал, что титулованная. И это действительно очень титулованная команда, причём и в пляжном футболе, и в футзале. А главное – с очень крутым президентом, который максимально относится к этому виду спорта с душой и любовью. Теперь перейдём к моменту перехода. В последние годы «Гриффин» становился чемпионом. А вот в прошлом году мы даже не вышли на чемпионат Украины. Есть много моментов, почему именно не удалось проявить себя, но так уж сложилось.

И эта ситуация повлияла на президента, и я со своей стороны его максимально понимаю, потому что хотелось результата. В результате президент принял решение, что команды в этом сезоне не будет. Потом уже пошла ситуация, что я с ребятами решил дальнейший план действий. Если что, у нас есть своя компания, так сказать: это мой друг Ярослав Заворотный, Сабатюк Денис, Кристиан Турку и Левченко Игорь. Мы обсудили эти моменты между собой – что так и так, мы можем спокойно сделать свою команду, где будет наша четверка, и будем добавлять молодых игроков к себе. На результат это никак не повлияет, мы можем спокойно играть. Молодые ребята будут развиваться, и мы постараемся выйти на чемпионат Украины. А на чемпионате Украины уже совсем другой футбол.

Ну и пошёл диалог, и он дошёл до президента команды «Выбор». Он сказал, что идея супер, всё классно, но добавил: мол, давайте вы будете у нас в команде, а молодёжь – отдельно. Предложил нам интересные условия, которые дали возможность провести этот сезон в составе «Выбора». Плюс в том, что команда всегда выступает в европейских соревнованиях: Euro Winners – это Лига чемпионов, а World Winners – клубный чемпионат мира.

В прошлом году мы ездили с «Выбором» на клубный чемпионат мира и заняли там четвёртое место. Потом стало известно, что будем играть в чемпионате Киева все вместе в составе «Выбора», а также в чемпионате Украины. Далее сообщили, что мы стопроцентно примем участие в чемпионате Европы. Я считаю, что это лучшая мотивация, которая может быть для любого игрока. Ведь если говорить о собственных достижениях, то каждый спортсмен мечтает стать чемпионом мира. И если тебе дают такую возможность, её нужно брать и использовать. Не может быть такого, чтобы демонстрировать своё «я» или что-то подобное. Только брать и реализовывать.

– Какую в целом роль видишь в «Выборе»? Ты бомбардир, лидер, капитан? Может, ты тот, кто помогает молодым?

– Если честно, очень трудно дать ответ на этот вопрос. За последний год уже есть все функции: есть коллектив, который постоянно помогает. Поэтому сказать, что я лидер команды, было бы неправильно по отношению к другим игрокам. Наставником тоже не могу себя назвать, ведь каждый имеет опыт, играл на разных турнирах и уровнях, имеет спортивные звания – и это важно. Я же со своей стороны, со своим спортивным багажом, могу лишь в определённых моментах подсказать, направить, как я это вижу. Всё происходит максимально открыто, в формате диалога. Конечно, не всегда в спокойном режиме, но это всегда диалог.

Бомбардир? Да, могу забить. Но в последнее время больше удовольствия получаю от того, что могу отобрать мяч сзади, разыграть и найти нападающего, отдать ему так, чтобы было удобно реализовать момент. От этого я всё больше кайфую. Но если будет возможность – конечно, буду забивать.

– Ты как раз упоминал World Winner Cup. Вашими следующими соперниками в группе станут команды: «Фалфала» из Израиля, «Портсмут» из Англии и «Спортиво Лукуэло» из Парагвая. Как проходит подготовка и какие у тебя лично ожидания от этих матчей?

– Первый момент – команда «Фалфала». Это достаточно сильный коллектив, который в прошлом году стал чемпионом мира. Они всегда берут с собой, кроме своих игроков, четырёх иностранцев: трёх полевых и одного вратаря. В прошлом году это был Элиот из Швейцарии – голкипер, который отлично играет ногами, так что у них фактически есть возможность разыгрывать пятого. Плюс три бразильца, настоящие топы, которые не раз становились чемпионами мира. Это то, что я на данный момент знаю.

Команда «Портсмут»? Знаю точно, что во всех чемпионатах, в которых они играли до этого, какого-либо позитивного результата никогда не было. Команда, я так понимаю, ездит, потому что им нравится атмосфера. Хотят провести время вместе, расслабиться, не больше. Но бывали разные ситуации, и не настраиваться на эту команду просто невозможно. Нужно выходить и играть на максимальных усилиях.

Третья команда – «Спортиво». Знаю точно, что это вся сборная Парагвая, которая едет одной командой. Дополнительно возьмут с собой бразильца. Это будет Маурисинью. Насколько я знаю, на воротах будет вратарь Бобо. Это тоже первый номер сборной Бразилии. И, кажется, Элисон. Скажу честно, команда «Спортиво» считается сильной. Но и «Выбор» не слабый. Будет время, будет игра, будет результат. Посмотрим, как всё сложится.

На сегодняшний день, даже после того, как мы увидели свою группу и узнали, с кем и как будем играть, у команды не возникло никакого негатива или дискомфорта. Все настроены позитивно, все готовы. Если честно, для меня это огромный мотиватор – иметь возможность сыграть с такими командами. И я уверен, что каждый игрок «Выбора» также отдастся на полную и будет ждать этих матчей. Посмотрим, что будет дальше.

Что касается подготовки: ребята, которые живут в Днепре, тренируются под руководством Кости Андреева в усиленном режиме. Наша группа – я, Заворотный, Сабатюк, Левченко и Кристиан Турку – готовимся здесь, в Киеве. Мы хотели провести учебно-тренировочный сбор, чтобы качественнее подготовиться вместе, но из-за работы и семейных обстоятельств собрать всех в одном месте не удалось. Поэтому, хоть и работаем отдельно, я уверен, что подготовка к чемпионату пройдёт на максимально высоком уровне. У нас осталась неделя, и здесь, в Киеве, ребята тренируются дважды в день. Думаю, всё будет хорошо.

– Возможно, скажешь цель на этот турнир?

– В прошлом году мы стали четвертыми в мире. Думаю, что на этот сезон каждый игрок должен понимать: планка уже установлена. Как минимум ниже четвёртого места мы не можем опуститься. Поэтому нацеливаемся только на полуфинал и финал. Если попадаем в полуфинал, нужно отдать все силы, чтобы войти в число двух лучших команд. Если не получится – понятно, что придётся бороться за третье место. Каждая игра на таких стадиях, где всё решается, будет очень интересной. Поэтому планируем на первое место, а дальше – как сложится.

– Если бы тебе поступило предложение играть за какую-то команду за границей, рассматривал бы такой вариант?

– Ну, такие предложения были. Но, учитывая, что мы сейчас не можем просто так выехать из страны, приходится радоваться тому, что хотя бы украинские команды могут выезжать и играть за границей. Мне удавалось поиграть за границей, и когда-то я даже становился чемпионом Венгрии вместе с Маурисинью и Тангером. На тот момент, я считаю, это были топовые игроки сборной Бразилии. Тогда мы поехали играть вместе с Денисом Сабатюком и стали чемпионами. С ними хорошо общаемся, подружились. Они даже предлагали, что если когда-нибудь предложат приехать в Украину на чемпионат за нашу команду, то приедут без вопросов. Были такие разговоры.

Что касается Маурисинью, могу сказать: когда началась война, он предлагал мне переехать всей семьёй в Бразилию. Говорит: «Будем жить на Копакабана, гулять целый день», на песке, всё как положено. Так что я их знаю очень хорошо лично. Я получал предложения не только играть в Венгрии, но и в чемпионатах Испании и Италии. Но сейчас это нереально, и даже нет смысла об этом говорить.

Ситуация такая: если украинскую команду сейчас выпускают на чемпионат мира – не сборную, а именно клубную команду – нужно пользоваться этим моментом, ведь неизвестно, что будет дальше.

– Что помогает тебе оставаться в пляжном футболе? Что тебя мотивирует двигаться дальше?

– Первый момент: выиграть всё невозможно. Всегда есть и турниры, и какие-то внутренние мотивации, которые хочется реализовать. Честно говоря, хочется поехать со сборной на чемпионат мира, потому что реально тот объём работы, который мы сделали за последние годы, должен как-то себя оправдать. Я верю, что когда-нибудь это всё-таки реализуется. Несмотря на то, что есть белорусы или кто-то ещё и так далее. Ну как ни крути, если ты чего-то достигаешь, то ты должен что-то получать. И мы говорим не о деньгах, мы говорим о самореализации. Если команда достигла выхода на чемпионат мира, то для неё реализация – это то, что она поедет на этот турнир, а не будет сидеть и смотреть по телевизору, как люди играют в пляжный футбол.

Внутренняя мотивация? Я люблю людей. Знаете, те, кто очень много разговаривают. И вот они как раз являются самыми сильными мотиваторами, чтобы я оставался на плаву. Когда кто-то начинает что-то рассказывать про меня или как-то пытаться сбить меня с пути, то это – лучшая мотивация. Мне говорили, что всё, ты уже не будешь играть, ты уже результата не покажешь. Ты то, ты сё, могли на выезды не взять за то, что я много разговаривал или ещё что-то. Ну и по факту, оставалось только брать игрой, то есть доказывать каждый раз, что я должен быть в команде, должен быть в сборной, и быть интересным для других команд.

Это касается не только меня. Нам уже двести раз говорили, что всё, до свидания. На сегодня, глядя на то, что есть, я не думаю, что мы самые слабые. Мы реально можем играть с любыми командами, любыми игроками на равных. А когда мотивировать нас ещё чуть больше, то это уже совсем другой футбол будет.

– Опиши себя тремя словами.

– Прямолинейный, позитивный, коллективный.