В четверг, 11 сентября состоится поединок 6-го тура Первой лиги Украины между мариупольским «Фениксом» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Феникс Мариуполь

Не слишком уверенно начали новый сезон мариупольчане. В первых 5 турах команда проиграла «Ворскле», «Прикарпатью» и «Черноморцу», сыграла вничью с «ЮКСА» и минимально победила новичка «ФК Чернигов». С 4 баллами на счету «Феникс» занимает 13-е место турнирной таблицы Первой лиги.

В 1/32 финала Кубка Украины команда встречалась с «Ужгородом», который одолел со счетом 1:2.

Левый Берег

Прошлые участники УПЛ показывают очень достойную игру в текущем сезоне. Хотя матч-открытие чемпионата против «Агробизнеса» киевляне проиграли, впоследствии им удалось одолеть «Пробий», «Викторию» и «Прикарпатье». С 9 зачетными пунктами на счету «Левый Берег» занимает 5-е место Первой лиги Украины.

В 1/32 кубка коллектива выпало противостоять участнику Премьер-лиги – «Кудровке». В основное время поединок завершился вничью 0:0, однако именно киевляне оказались ловчее в серии пенальти.

Личные встречи

Коллективы играли между собой дважды, оба раза в рамках Первой лиги в 2023 году. Тогда первая игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й победе со счетом 2:0 завоевал «Левый Берег».

Интересные факты

За 5 игр в текущем сезоне Первой лиги «Феникс» забил всего 2 гола – самый худший результат среди всех команд.

«Левый Берег» не сохранил ворота сухими ни в одном из 4-х поединков чемпионата этого сезона.

Прогноз

Я поставлю на победу «Левого Берега» с коэффициентом 1.8.