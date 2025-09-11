Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стартовал новый тур Первой лиги. Неожиданное поражение одного из лидеров
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.09.2025 16:00 – FT 1 : 0
Левый Берег
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 18:15 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:22
259
0

Левый Берег проиграл на выезде

ФК Левый Берег

В Первой лиге стартовал 6-й тур, а в четверг Феникс-Мариуполь принимал Левый Берег, который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, но ставит задачу вернуться в элиту.

В случае победы киевляне могли вернуться на второе место, однако команда с 9 очками осталась на 5-й позиции.

А вот Феникс-Мариуполь набрал 7 пунктов и до матчей конкурентов поднялся на 8-е место.

Первая лига. 6-й тур

Феникс-Мариуполь – Левый Берег 1:0
Гол: Буряк, 59

Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Левый Берег Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
