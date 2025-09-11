11.09.2025 16:00 – FT 1 : 0
259
0
Стартовал новый тур Первой лиги. Неожиданное поражение одного из лидеров
Левый Берег проиграл на выезде
В Первой лиге стартовал 6-й тур, а в четверг Феникс-Мариуполь принимал Левый Берег, который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, но ставит задачу вернуться в элиту.
В случае победы киевляне могли вернуться на второе место, однако команда с 9 очками осталась на 5-й позиции.
А вот Феникс-Мариуполь набрал 7 пунктов и до матчей конкурентов поднялся на 8-е место.
Первая лига. 6-й тур
Феникс-Мариуполь – Левый Берег 1:0
Гол: Буряк, 59
