Стартовал новый тур Первой лиги. Неожиданное поражение одного из лидеров

В Первой лиге стартовал 6-й тур, а в четверг Феникс-Мариуполь принимал Левый Берег, который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, но ставит задачу вернуться в элиту.

В случае победы киевляне могли вернуться на второе место, однако команда с 9 очками осталась на 5-й позиции.

А вот Феникс-Мариуполь набрал 7 пунктов и до матчей конкурентов поднялся на 8-е место.

Первая лига. 6-й тур

Феникс-Мариуполь – Левый Берег 1:0

Гол: Буряк, 59