Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча
«Левый Берег» допустил вторую осечку в чемпионате
В поединке шестого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.
Первый тайм не изобиловал опасными моментами. Голкиперы без проблем справлялись с редкими ударами по воротам.
После перерыва игра проходила более активно. «Феникс-Мариуполь» открыл счет на 59-й минуте. Руслан Буряк замкнул подачу со штрафного.
«Левый Берег» намеревался отыграться и получил для этого отличный шанс. Однако Руслан Дедух не реализовал пенальти.
Первая лига. 6-й тур, 11 сентября. Львов, стадион «СКИФ»
Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0
Гол: Буряк, 59
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
