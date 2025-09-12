Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.09.2025 16:00 – FT 1 : 0
Левый Берег
Украина. Первая лига
0

Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Левый Берег» допустил вторую осечку в чемпионате

ФК Левый Берег

В поединке шестого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм не изобиловал опасными моментами. Голкиперы без проблем справлялись с редкими ударами по воротам.

После перерыва игра проходила более активно. «Феникс-Мариуполь» открыл счет на 59-й минуте. Руслан Буряк замкнул подачу со штрафного.

«Левый Берег» намеревался отыграться и получил для этого отличный шанс. Однако Руслан Дедух не реализовал пенальти.

Первая лига. 6-й тур, 11 сентября. Львов, стадион «СКИФ»

Феникс-Мариуполь – Левый Берег – 1:0

Гол: Буряк, 59

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Буряк (Феникс-Мариуполь).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
