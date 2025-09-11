11.09.2025 16:00 - : -
45
0
Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 сентября в 16:00 видеотрансляцию матча 6-го тура
11 сентября проходит матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025
- 16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег
Турнирная таблица
16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег
