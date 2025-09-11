Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Феникс-Мариуполь
11.09.2025 16:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
11 сентября 2025, 07:53 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:59
45
0

Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 16:00 видеотрансляцию матча 6-го тура

УАФ

11 сентября проходит матчи 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября 2025

  • 16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег

Турнирная таблица

16:00. Феникс-Мариуполь – Левый Берег

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Феникс-Мариуполь смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
